陳偉霆新戲正邪同體　紅長髮邪惡造型誇到上熱搜

陳偉霆一向走在潮流尖端，曾經以寸頭造型，成為內地年青人模仿對象，而在賀歲檔的新片《侍神令》，他飾演陰陽師慈沐，由於角色時正時邪，他亦會有黑白兩個造型，一個是紮髻白袍正氣凜然的陰陽師，另一個是紅髮黑袍入魔造型，陳偉霆在預告片中還撥著頭髮登場，由寸頭到長髮，新look充滿妖味，只能說句凡事去到盡頭便是型。

陳偉霆在新戲《侍神令》，演出正邪同體的陰陽師。（劇照）

內地賀歲片《侍神令》，由陳坤、周迅、陳偉霆等紅星主演，故事改編自手遊《陰陽師》，古代的陰陽師能召喚妖怪，對抗邪惡勢力。男主角陳坤飾演半人半妖的陰陽師晴明，成為人魔均欲拉攏的對象，陳偉霆同樣飾演陰陽師慈沐，雖然法力高強，表面上正氣凜然，內裡卻是心術不正，是片中的Big Boss，跟陳坤更是死對頭。

陳偉霆的黑袍長紅髮造型，一睇就知係奸。（影片截圖）

陳偉霆長髮look，相當罕見。（網上圖片）

近日《侍神令》的新預告片曝光，除了睇到各種華麗CG外，陳偉霆的入魔造型更成為了焦點，其中一個是正氣的白袍look，而另一個則是黑袍入魔，片中陳偉霆揭開黑袍，用手輕撥紅色長髮，眼神邪惡，跟正氣形象判若兩人，陳偉霆的演技可見一斑，而且他肯為部戲犧牲靚仔形象，以妖魅look登場，也是非常專業的表現。

下圖有陳偉霆歷年髮型轉變：

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