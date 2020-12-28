傳張栢芝收近100萬廣州商演　現場失聲走音尷尬道歉：唱得好難聽

日前（26日）張栢芝接受內地網紅二驢邀請參加「FAN嚴選&JLV海心沙巨星演唱會」，其它嘉賓包括有王力宏以汪峰等巨星，據消息指，整場演唱會成本近5000千萬，有傳演唱兩首歌的張栢芝收近百萬人民幣酬勞。

當晚張栢芝分別演唱了兩首歌，包括自己的經典名曲《星語星願》，還翻唱了張麗瑾的《留給最愛的說話》。不過在開始演唱之前，張栢芝已經不停戴頭盔，說自己失聲又沒彩排：「感謝感謝，希望你們都體諒，我講國語會好一點，講中文（意指廣東話）音都會吞下去，很感動你們都體諒。

張栢芝話每一次聽同唱《留給最愛的說話》都哭出來。（微博圖片）

不過，久未公開戲唱的張栢芝表現強差人意，一開始靠播碟「咪嘴」，到後來她直接開聲現場演繹：「雖然唱得好難聽，但我都會盡全力，將整首歌完整唱給大家聽」，結果又失聲、又走音，唱喉令人難以接受。到表演完畢，張栢芝繼續向觀眾連番道歉：「我都忍唔住想笑！我18歲出道，到今天40歲，第一次唱呢首歌，但可能真係最近比較忙一個節目所以失聲咗，但我唔理媒體或者你哋現場聽到有幾多失聲或者走音，又或者唱到，因為我覺得，作為一個歌手，最重要就係認真對待每一位觀眾。頭先我可以遞個咪畀你哋，但我都堅持將佢完整（唱完），希望你哋都可以感受到我哋嘅熱誠，同體諒到我失聲。」

睇埋張栢芝當晚嘅表現同靚相：

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睇埋張栢芝童年相：