愛美麗狂想曲｜鍾晴半裸上陣人體素描　宅男Look黎振燁超有艷福

繼李佳芯之後，又有小花喺《愛》中半裸上陣。不過劇集未有交代鍾晴嘅身份。（影片截圖）

由陳豪、李佳芯主演嘅《愛美麗狂想曲》喺無綫自家平台率先上架，雖然係走小品路線，但不時有驚喜。就好似之前李佳芯因飲醉酒已走入陳豪屋企，半裸置身於廚房，仲以烈酒淋浴，為觀眾帶來視覺效果衝擊。而日前上架一集，估唔到又有另一位小花半裸出現，果然集集有驚喜！

呢個畫面好有遐想

於劇中飾演畫家嘅黎振燁，飛甩女友並成功向陳瀅表白後，似乎並唔滿足，並搵鍾晴畫人體素描。無錯，係要剝衫上陣嗰種人體素描，片段中，只見鍾晴半裸上陣並以手遮胸，而黎振燁拎住支筆在旁細味品嚐，直到鍾晴帶點挑逗性問「點呀？仲未有靈感咩？」黎振燁先終於落筆……重點係，黎振燁玩完人體素描後，醉住咁去陳瀅屋企，一見到目標即時又攬又鍚，而在劇集最後一幕，回帶黎振燁喺天台「偷食」另一女生，但被蕭正楠發現。一集連「食」三女，黎振燁真係好艷福。

黎振燁呢個眼神……（影片截圖）

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