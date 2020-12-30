蔡嘉欣空姐家姐疑剛被裁員　修長美腿做網店生招牌姊妹拍住上

蔡嘉欣入TVB後工作不斷，早前為拍《姊妹淘》到扮美人魚水底拍攝。（IG：@kayan.c）

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現年26歲嘅蔡嘉欣，去年參選香港小姐入行，雖然落選但一樣被TVB羅致兼工作不斷。除咗演藝工作，佢本身已經係知名KOL兼有經營網店，喺蔡嘉欣IG經常見到佢同一個女仔示範新衫，原來嗰位就係佢親生家姐，曾為空姐嘅Nicole。

蔡嘉欣同家姐完全唔同Type，但都有一雙美腿。（IG：@kayan.c）

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Nicole同細妹蔡嘉欣完全唔同類型，共通點係都有一雙美腿，據知Nicole接近30歲163cm高，原本喺香港航空做空姐經常周遊列國，呢一年來無得飛就多咗陪嘉欣看舖，兼一齊試新衫影相放上網店。而且有開設整眉及睫毛嘅工作室，妹妹蔡嘉欣都有做生招牌。

蔡嘉欣家姐Nicole之前係空姐。（IG：@ni.coleeec）

不過Nicole似乎喺航空公司12月中裁員名單上，12月12日佢貼出多張身穿空姐制服照留言話：「曾經既crew life，一路走來的回憶。始終最愛既都係香港航空呢個大家庭﹛因為好多好好既好朋友都係係（喺）個（嗰）到認識，太多太多回憶的照片未能盡錄。在今天這個難過的日子裡，請容許我懷緬一下以前開心飛行的日子。」