親認陳卓賢盧慧敏拍拖　MIRROR經理人花姐：希望大家畀啲空間佢哋

男子組合MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）早前被指戀上無綫小花陳曉華（Hera），又被傳為了密會有「翻版廖碧兒」之稱、正合作拍攝新劇《無限斜棟有限公司》的混血模特兒盧慧敏（Amy Lo）而缺席昨日（30/12）舉辦的《新城勁爆頒獎禮2020》。除了上述兩人外，Ian又與蘇皓兒、陳俞希（Hailey）以及余香凝妹妹余潔滢傳緋聞，關係相當複雜。

Ian被指是新一代女神收割機。（IG／＠iancychan）

陳卓賢Ian被揭缺席頒獎禮密會混血模特兒Amy 深夜發IG長文回應

日前有讀者爆料指，目睹Ian於《新城勁爆頒獎禮2020》拖住Amy Lo入坪洲。其後Ian在深夜（31/12凌晨）現身IG親自就事件解話，指自己一早以「屋企人有事，處理該事嘅時間係同頒獎禮相撞」為由向公司請假，而劇集的拍攝亦「一早已經完成」，並表示私事一向不回應：「因為想大家關注係我工作、作品。但今次涉及我工作態度，我想自己回應一下。」但沒有否認與Amy Lo的緋聞。

Ian被讀者目擊與Amy拖住手搭船入坪州。（IG@lqamy）

MIRROR經理人花姐（黃慧君）今日（31/12）接受傳媒訪問，承認Ian與Amy正在拍拖，又稱「其他唔回應，希望大家俾（畀）d（啲）空間佢地（哋），新年快樂」。

睇睇Ian的緋聞女友名單：

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