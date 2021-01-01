38歲沈卓盈元旦日宣布喜訊　與富商老公溫馨合照：要當爸媽啦﹗

沈卓盈去年於布吉舉行婚禮。（IG：@jessie_sum）

+ 12 + 12 + 12

2021年元旦日傳來喜訊，香港娛樂圈又多個準媽媽啦﹗38歲嘅沈卓盈2019年2月離巢TVB，下嫁從事內衣生意嘅富商Calvin後，未有疊埋心水做少奶奶，反而轉到其他電視台劇集主持輪住曝光。趁住新一年新開始，Jessie元旦日早上喺社交網報喜：「踏入新嘅一年想和大家分享我們的喜悅，我們要當爸媽啦﹗每天摸著感受著寶寶在肚子裏陪伴自己，這種感覺真的很奇妙很溫暖﹗」少婦聯盟嘅好姐妹陳凱琳、譚凱琪、龔嘉欣，仲有懷孕中嘅胡杏兒莊韻澄，已為人母嘅Coffee林芊妤黃芳雯紛紛留言祝賀。

沈卓盈要做媽媽啦﹗（IG：@jessie_sum）

+ 11 + 11 + 11

沈卓盈留言全文：

踏入新嘅一年

想和大家分享我們的喜悅🤗

～我們要當爸媽啦～

從小喜歡小朋友的我

現在快將當媽媽了

心情真係既感動 又興奮 又緊張 又期待

每天摸著感受著寶寶在肚子裏陪伴自己

這種感覺真的很奇妙 很溫暖

雖然有點吃胖了但還是很開心（我想所有孕媽媽也和我一樣吧😆）

感謝上帝給我們這份寶貴的禮物

以後我們一定會好好去照料你 守護你同愛護你