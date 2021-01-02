星級日日瘦│丁可欣素食生酮3星期　減8磅兼改善身心健康

生酮飲食可說是時下其中一個最流行的飲食方式，不少人以此來減肥，在很多人的印象中，生酮飲食是以吃肉和脂肪為主，其實素食者也能進行生酮飲食！作為全素食者的「火雞姐」丁可欣（Yanki），早前就進行了21天的生酮飲食，並成功減掉8磅，除了減磅之外，因為戒掉醣份吸收，令她的情緒也得到大大的改善。

Yanki嘗試生酮飲食後，成功減了8磅，身形更加纖瘦。（影片截圖）

Yanki最近考取健身教練牌，需要讀營養學和關於人體能量系統，令她知道有其他飲食方式可以提供身體運作能量，例如生酮飲食，所以想試一試這種飲食方式。為了測試減肥效果，她還特地事先增肥。

生酮原理：身體代謝脂肪作為能量達到減脂效果

生酮飲食起初被應用在癲癇的治療上，醫生發現移除飲食中的碳水化合物，能讓癲癇的孩童不再發作。傳統的飲均衡飲食以碳水化合物來提供身體能量，而生酮飲食則盡量去掉碳水化合物，其比例僅佔飲食的5%，須吸收20-25%蛋白質，餘下是脂肪，佔整體熱量70%，身體在碳水化合物不足的情況下，轉以代謝脂肪作為能量，令人在過程中瘦下來。

Yanki：生酮飲食後身心都得到改善

進行了3星期的生酮飲食後，Yanki的體重由110磅減到102磅，減掉了脂肪和水份，體脂由23%減到18.5%，但沒有減掉肌肉。除了減磅之外，Yanki的身心情況也改善了不少。在身體方面，解決了一直困擾她的水腫問題，而且腸胃改善了，沒有那麼多胃氣；精神方面，Yanki表示自己有抑鬱問題，戒掉炭水之後，她的情緒穩定了許多；原本集中力比較低，生酮之後，亦提高了專注力。令她覺得最神奇的是，食慾降低，不會經常覺得肚餓。

生酮飲食不僅令Yanki減掉更多脂肪，她的情緒也得到很大的改善（影片截圖）

全素食者如何執行？

作為全素食者，Yanki揀選優質的素食蛋白質和脂肪。蛋白質方面揀選天貝，及有機豆皮；脂肪方面，則揀選椰子油、橄欖油、MCT油、牛油果以及堅果等，她更會在炒菜時加入多些油份。另外她亦會食用一些適合生酮者的營養補充品，補充生酮過程中攝取不足的微量元量。

除了飲食，她亦會配合大量運動，一星期兩天高強度間歇訓練以及三至四天負重訓練，達致最大的燒脂效果。不過不是每個人都適合這麼大量的運動，應量力而為。

減掉脂肪和水份後，身體線條更明顯。（丁可欣IG）

Yanki同時提醒不是每個人都適合生酮飲食，建議向醫生及營養師咨詢自己的身體情況，她亦在事前做了大量功課和參考書籍才作出嘗試。

了解更多Yanki的素食生酮過程，點擊圖片：

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