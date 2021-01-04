嚴選TVB經典十大女僕造型　葉蒨文、高海寧不及陳瀅性感搶鏡

TVB（無綫電視）小花葉蒨文（Sophie）日前（02/01）在Instagram貼出自己參演《堅離地愛堅離地》時的女僕照，更被網民大讚她又Pure又Ture又可愛。其實歷年來TVB劇集以及節目中都出過不少次女僕角色，當中最索的當然是陳瀅在《全職沒女》的「繆思」，以下就同大家一起重溫一下歷年來經典TVB女僕。

葉蒨文（Sophie）在《堅離地愛堅離地》着女僕裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文在《堅離地愛堅離地》飾演女僕Joey：

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不少得《堅離地愛堅離地》劇中的陳婉婷、裕美以及黃心穎：

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比較近期的，戴祖儀（Joey Thye）在綜藝節目《粵講粵㜺鬼》中也扮飾過女僕，仲非常受網民歡迎添！

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綜藝節目之中，不止戴祖儀扮過女僕，在2017年《歡迎滿東華》中，蝦頭、文凱玲、莊思明、彭慧中和劉溫馨就着過女僕裝，用廚房的廚具去做樂器表演敲擊樂，名為「愛心廚房敲響樂」：

左至右為文凱玲、莊思明、蝦頭、彭慧中和劉溫馨。（電視截圖）

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簡淑兒（Jessica）在2017年亦曾為「VR旅友」遊戲中扮演過女僕，當時還在日本拍攝，十分罕有：

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黃翠如在劇集《我瞞結婚了》中都扮飾過女僕 ：

龔嘉欣在《誇世代》中飾演六小姐「尚可欣」都有女僕裝扮：

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還有《愛．回家之開心速遞》的蘇韻姿以及《賭城群英會》中的高海寧：

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當然，最震撼觀眾的就是《全職沒女》中的陳瀅，性感得來還帶幾分喜劇感，不過以下畫面就只存在於SeeSeeTVB的YouTube片中：

陳瀅在SEE SEE TVB YouTube的造型，她《全職沒女》中也扮演過女僕。（YT截圖）