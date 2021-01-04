李香琴逝世｜契仔契女全屬巨星級　外號「巨星的母親」

李香琴將大半生奉獻給演藝圈，而她在圈中亦有不少份量級契仔、契女（VCG）

李香琴從影60多年，喺圈中有不少契仔、契女，如萬梓良、呂良偉、周潤發、馬景濤、關菊英、鄭裕玲、翁美玲、鍾楚紅、劉德華、張曼玉、林峯、黃宗澤、陳法拉、李治廷，有「巨星的母親」之稱。

李香琴於《親情》中與周潤發飾演母子。（影片截圖）

李香琴早年接受訪問時，曾透露拍《生銹橋王》時，因飾演翁美玲媽媽而與對方投緣而與對方上契。對於翁美玲自殺一事，李香琴多年來一直感到十分內疚，事關在翁美玲在自殺前一晚，李香琴因看出對方心情不佳，故提出送她回家，但遭拒絕，她認為如果自己堅持送翁美玲的話，可能會有不一樣的結果。

關菊英與琴姐上契時，曾送上鑽石耳環及支票。（影片截圖）

至於關菊英，二人於70年代拍攝《親情》時已以契媽契女相稱，至03年正式上契，當時關菊英更送上鑽石耳環及支票予李香琴。

萬梓良當年上契李香琴後，引起呂良偉醋意，琴姐因而認埋呂良偉做契仔。

李香琴拍攝《當代男兒》時與萬梓良、呂良偉結緣，她曾在電台訪問時中透露，當年萬梓良當眾斟茶上契後，呂良偉呷醋自己冇份上契，並飲酒消愁，最後琴姐認埋呂良偉做契仔。

張國榮原來也曾有意認李香琴為契媽。（影片截圖）

另外，李香琴亦透露當年十分欣賞「哥哥」張國榮，大讚對方十分「乖仔」且尊重前輩，二人先後在《家有囍事》、《大富之家》以及《星月童話》中合作，「哥哥」張國榮曾表示要與自己上契，但最終沒有成事，原係因「哥哥」張國榮想要獨子，並以開玩笑方式與琴姐說：「你已有兩個契仔了（分別是萬梓良及呂良偉），我是比較自私的，要做我便要做你唯一的契仔！」緣份只差一點點！

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