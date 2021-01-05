張頴康麥雅緻慶祝相識紀念日　相愛14年仍記得初次約會細節

踏入新一年，香港第四波疫情持續，政府收緊限聚令，禁晚市堂食，但亦無阻張頴康與太太麥雅緻慶祝「相識14周年紀念日」的心，兩口子雖然只能躲在車廂裡簡單地吃個甜品，但能有個地方一起緬懷14年前當天的甜蜜回憶，已經讓他們非常滿足，而且他們仍記得初次約會的每個細節，讓愛情時時保溫。

疫情無阻張頴康與太太麥雅緻慶祝相識紀念日（張頴康IG）

重視每個紀念日 讓愛情時刻保溫

張頴康是一個會把每個紀念日都放在心上的男人，連與太太第一次通電話、看電影的日子他也記得。2008年1月4日，是張頴康和麥雅緻第一次約會的日子，他在社交平台分享與太太度過14周年的慶祝照片，二人放下小朋友，買了甜品躲在車廂中，雖然簡單但仍充滿儀式感。

張頴康寫道：「我哋大家都覺得呢14年，由兩個單身嘅青年人，變成一對父母，轉變真係好大！真係要多謝當年嘅社交平台Friendster同MSN Messenger，幫我喺14年前嘅今日約咗呢個女仔出嚟睇戲！老婆，多謝你當日應約，而令到我哋有咁大嘅轉變！我愛你。」

張頴康和麥雅緻由兩個單身年輕人，組成一個4人家庭（張頴康IG）

張頴康患銀屑病十年 麥雅緻不離不棄 推着輪椅遍尋名醫

這段婚姻並非只有一人付出，張頴康的情深，給予太太承諾和愛的滋潤，而太太的一直以來的扶持，也讓來自單親家庭的張頴康感受到家庭的溫暖。

二人剛拍拖不久，張頴康就因工作壓力導致隱藏的遺傳性銀屑病爆發，全身八成皮膚出現紅點，嚴重時關節更痛得不能下床，需依靠輪椅出入，麥雅緻上網了解這個病，並向老人院租借了輪椅，推著張頴康遍尋名醫。

張頴康受病困擾十年，麥雅緻一直不離不棄，經常細心地花個多小時為他全身塗滿類固醇，令張頴康非常感動：「我會形容太太陪我打呢場仗嘅拍檔，因為佢一方面好支持我，另一方面就好嚴謹咁睇住我，要我生活健康，減低病發嘅機會。」

麥雅緻多年來對張頴康不離不棄，陪伴對方走過艱辛的十年治病日子（張頴康IG）

深信丈夫有實力 麥雅緻撐起家庭支持對方追夢

張頴康除了受頑疾困擾，他當時在演藝圈的發展亦未如理想，收入不穩定，而麥雅緻主力擔任主持，收入相對穩定，雖然男方的條件在世俗人眼中未如理想，女方仍決心下嫁，深信另一半有實力。

婚後為了家庭，張頴康放棄夢想，離開演藝圈，轉行當文員，當時要中港兩邊走，有一天發生車禍，在生死一線間他在想，自己的人生有什麼遺憾，他想起十年來連主角、甚至配角都沒有做過，很不甘心，於是回家跟太太說，想重返無綫，麥雅緻對他說：「你去追夢啦！不用擔心錢的問題，屋企有我頂住！」

麥雅緻甘願一人頂起頭家，讓老公無後顧之憂地追夢（張頴康IG）

不論順境逆境 都永遠愛着你 直到永遠

張頴康在2016年《TVB馬來西亞星光薈萃頒奬典禮》上，奪得「最喜愛TVB飛躍進步男藝人獎」，這是他入行16年的首個獎項，他在台上感激太太一直以來對他義無反顧的支持。婚禮誓詞一般是這樣的：「無論是順境或是逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛著您、珍惜您，對您忠實，直到永永遠遠」，大概張頴康和麥雅緻也做到了。

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