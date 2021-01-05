到此一遊｜陳婉衡胸前夾mic方法成熱話：以為件衫會遮到

陳婉衡加拿大返港參選港姐入行。（IG：@_alyciac）

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加拿大回流返港參加2012年香港小姐而入行嘅陳婉衡（Alycia），簽約TVB後一直以主持工作為主，《3日2夜》、《Go! Yama Girl》都令人印象深刻。最近播出嘅TVB旅遊節目《到此一遊》，Alycia帶觀眾回到成長地溫哥華，地膽介紹當地吃喝玩樂好去處。

陳婉衡喺節目《到此一遊》帶大家到溫哥華吃喝玩樂。（影片截圖）

節目播出後討論區掀起熱烈討論，唔係大家太想旅行傾景點，而係佢胸前嘅神秘黑點。身穿灰色背心出鏡嘅Alycia，專業地介紹當地景點特色，但觀眾見到佢胸前背心內攝住黑色點，原來係無線咪，大呼神乎奇技﹗

陳婉衡喺節目《到此一遊》中，胸前黑點成為焦點。（影片截圖）

Alycia接受《香港01》話：「節目其實19年夏天拍攝，嗰陣我返去溫哥華出席朋友婚禮，公司叫我橫掂返去不如拍埋節目，所以介紹嘅真係我以前細個去嘅地方，好開心。至於支咪攝入衫其實係個意外，拍攝時攝製隊唯一一個咪夾唔見咗。平時做娛樂新聞出去訪問可以手拎住，但拍旅遊節目就唔方便，加上時間緊逼要趁日光拍攝先出此下策，我本身以為衫會遮到支收音咪，播出睇番都覺得尷尬！」