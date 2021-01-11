萬千星輝2020︱大熱何依婷失落獎項　依然獲TVB栽培勢逼馮盈盈

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》何依婷遺憾失落「飛躍進步女藝員」！現年26歲的2017年港姐亞軍出身的何依婷初初獲安排擔任兒童節目《Think Big天地》和《安樂蝸》的主持，自去年因擔任《學是學非》第六輯主持之一而受到注目，而她在處女劇《機場特警》內飾演港女網紅「李至安」一角，劇中她被楊明（飾演馬容義）摸大髀，大膽的演出一度成為熱話！

仲後生，慢慢嚟！（陳順禎攝）

何依婷初初因《學是學非》第六輯主持之一而受到注目。（IG/@reginahyt）

另外，她在劇中空姐的造型亦獲大讚，更被大讚演技自然，不怯場，眼神交足戲，絕對是可造之材。之後，她更獲TVB安排出演新劇《陀槍師姐2021》和《兒科醫生》，她更將首次擔正《十月初五的月光2021》，由她演出當年《十月初五的月光》佘詩曼飾演的祝君好，力捧程度隨時贏師姐馮盈盈。

大家又鍾唔鍾意新君好同初哥哥呢？（電視截圖）

點撃下圖重溫劇中的香艷場面！

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除此以外，何依婷亦多次獲安排擔任大騷司儀，包括《博愛歡樂傳萬家》、《萬眾同心公益金》、《明愛暖萬心》、《星光熠熠耀保良》、《萬千星輝賀台慶》和《歡樂滿東華》等等，多次與汪明荃、鄭裕玲兩位神級主持人合作，可見公司對她重視程度。雖然失落獎項，但依然大把前途！

隨時做埋金牌司儀！（IG/@reginahyt）