童星張預東效力22年對TVB死心　與背遊達人梁彥宗同日宣布離巢

現年32歲的張預東（東東）於90年代加入無綫並有份參演《閃電傳真機》，童星出身的他之後轉戰幕後擔任配音工作，曾聲演韓劇《來自星星的你》粵語版「都敏俊」一角，又為《反斗奇兵》的「安仔」配音。效力TVB超過二十年的東東今日（7/1）在社交平台宣布離巢，而同一時間，「背遊達人」梁彥宗亦宣布與TVB結束八年的賓主關係。

效力TVB超過二十年的東東在社交平台宣布離巢。（IG/ @tungtungtungcave）

東東在個人Facebook上載影片解釋離巢原因，並寫着：「我都估唔到會有咁多傳媒嚟訪問我。仲有邊個夠膽喺我面前講香港配音員嘅人氣比日本聲優低？你同我出嚟！祝各位香港人，有夢圓夢，無夢造夢。」

片中，東東搞笑地在TVB大門前取景，模擬舉行一場有很多傳媒採訪的記招。他先感謝觀眾以及聽眾多年來的支持，隨即解釋離開TVB是因為死心：「死心！呢間公司有好多做法、想法同我自己實在太唔一致，咁我一個人改變唔到TVB，但TVB都改變唔到我。」「記者」問他有甚麼想跟TVB說，東東嘆氣直指公司高層做錯：「唉，真係好多年喇。我第一次簽約係5、6歲，而家我32歲。我諗我冇嘢想同TVB講，因為TVB係一件死物，但我有嘢想同TVB入面嘅人講，我想同啲舊同事講，你哋冇錯，係啲高層錯，又想同啲高層講，好錯呀你哋，做咗好多嘢都係好錯。」

談到未來的工作去向，他坦言今次是裸辭亦不排除到其他電視台發展：「真係冇動向，我真係裸辭。有電視台聯絡過我，Viu有人搵過我。（係咪去《全民造星》？）唔夠姜B嚟呀《全民造星》，姜B好勁。其實係我參加咗有獎問答遊戲，佢哋打嚟叫我去攞獎。」東東回覆傳媒時斬釘截鐵說沒有對TVB有任何不捨，亦恨不得TVB即刻執笠。不過他認為員工是無辜的，而聽眾的留言和打氣說話亦令他非常感動。

同一時間，「背遊達人」梁彥宗亦於今日宣布與TVB結束八年的賓主關係。他指很幸運可以做到《背遊》系列，收獲了很多難忘回憶和觀眾支持，不過在亂流中不想被「安全感」三個字拉住，於是決定向外闖嘗試不同事物。

同一時間，「背遊達人」梁彥宗亦於今日宣布與TVB結束八年的賓主關係。（IG/ @chrisleungtravels）

他寫着：「今日到喇，我同TVB嘅合約正式完咗。幾年來有得有失，有機會做到我覺得好有意思嘅《背遊》系列，係幸運嘅。無端端走去行喜馬拉雅山，係難忘嘅收到觀眾嘅支持同愛，係開心嘅。亂流之中，幾次接近被『安全感』幾個字拉住，但我知道這種安全感是不安的。與其喺平靜嘅礁石下穩定，不如乘住刺激嘅時代風浪前行，反正風浪上尚有敲不碎的天空。『世界好大，唔睇好嘥』我自己講嘅，有前輩亦都話『最緊要諗下個未來喺邊度』。或者未來從來都唔喺邊度，未來喺自己手度，係老土啲，但我信，你都要信。」不少網民紛紛留言送上祝福：「做你想做的事才是真正的自己」、「忠於自己」。