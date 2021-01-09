混血女星靚樣背後藏慘情身世　兒時被母虐待未係最誇？IG急尋保姆

台日混血兒篠崎泫有著漂亮外貌，出道前就已是網路名人，但其實小時候身世相當坎坷，沒見過生父、被生母虐待，成年前輾轉換過10幾個寄養家庭。她現在雖然已有了好的生活，但心中還是有個遺憾，就是這麼多年來一直找不到5歲前照顧自己的保姆：「她是當時唯一在乎我生命的人」，希望能動用網路力量找到重要的人。

篠崎泫近期錄製《小明星大跟班》，鼓起勇氣說出這段遺憾，在節目播出之後也特地發文，希望能得到更多人幫助。她難過透露，因為當時年紀太小，現在其實已經記不清保姆長相，也沒有這個人的名字、照片，但就是一直深深記得被抱在懷裡的溫暖和幸福感：「有人懂那種極其思念卻記不起樣子的痛苦嗎？」

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篠崎泫從小沒有得到生母關懷，形容保姆「是我沒有血緣的母親 ，對世界開始有認知以來誤以為是生母的人」，也是自己生命中最重要的人。她小時候曾瀕臨死亡，當時第一次看到慈祥的保姆急哭了：「她不斷要我不要睡著，怕我再也醒不來，她是當時唯一在乎我生命的人，但自從那次醒來後，我就再也沒見過她了。如果時光可以倒轉，我多希望自己沒有昏過去……」

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長大之後，篠崎泫用盡辦法尋找保姆，雖然知道對方好像移民海外，但還是挨家挨戶找到舊住處屋主，只是高齡89歲的屋主已經根本不記得。她小時候看電視節目尋人，自己立下心願「我以後要當大明星，讓大家幫我一起找奶媽」，日前接到《小明星大跟班》通告，更是激動到在客廳痛哭不已，就是因為終於有這個機會靠他人力量幫忙找尋保姆。

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雖然透過節目力量也沒能找到，但篠崎泫不願意放棄，公開目前所知的所有資訊，還是希望有一天能被保姆的兒女或親友注意到，讓對方知道「我從來沒有忘記過她」。她推算保姆年紀約60歲以上，當年是在中和福善里、福美里一代幫忙照顧小孩，常常帶她去青年公園榕樹下玩、教她用台語說「脫鞋子踩樹根」，雖然知道在微薄的資訊之下很難找到，但篠崎泫仍懇切表示「拜託了」，期望有奇蹟發生。

篠崎泫在節目播出之後也特地發文，希望能得到更多人幫助。（IG@hsyan0625）

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