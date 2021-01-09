倪晨曦公開生B過程陣痛最難捱　「順產比我想像中痛1000萬倍」

IG女神倪晨曦 (Elva) 於去年與圈外老公Vincent結婚，並於11月初誕下仔仔，展開了一家三口的幸福生活。Elva今日就拍片分享了她當日生仔過程，讓大家感受一下生B究竟有幾痛苦。她於IG留言表示︰「順產比我想像中痛1000萬倍」，而她在片中因為承受痛楚而流露出的痛苦表情，完全令人可以想像到這種十級痛的感覺。

Elva於去年11月誕下仔仔。(倪晨曦ig)

Elva於片中記錄了她懷孕期間的生活，之後由入院準備生B到生B過程全公開。陣痛令她痛到發抖，痛到說不出話來，更痛到哭了。再加上盤骨、恥骨以致坐骨神經都好痛，整個下身都很痛，如果當時不是老公在她身邊陪伴，她一定會哭到崩潰。最後她打了麻醉藥進行無痛分娩，還痛到主動要求護士幫她加重劑量。

Elva拍片同大家分享她生b過程。(倪晨曦ig)

她留言表示：「用了一個月的時間來緩神，再一個月的時間才能看回之前的影片，終於你們很想知道的生產日記來了！順產比我想像中痛1000萬倍，也不知道當初去何來的勇氣。不過我想說聽一些勵志的故事是很重要的，還好當初身邊有5個朋友都有非常順利的生產故事，幫我加強了一些信心，膽粗粗的直接就決定自己來。在臨生之前我也經常和寶寶聊天，我和他說媽媽和你一起加油，你用自己的力量，媽媽會幫你一起來到這個世上，最後我們都成功了！」

Elva生b全程有老公陪伴。(倪晨曦ig)

Elva為所有孕媽咪打氣說：「雖然很痛但也覺得很奇妙，身體可以做出這麼多不可思議的事，這些經歷都是讓我在不斷的成長。其實無論是順產還是開刀，能母子平安生下健康的寶寶已經很不容易。這支影片想幫所有的準媽媽們打氣！」

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