膠戰︱結局片尾宣布開拍第二季　 Edan@MIRROR：集氣成功！

ViuTV遊戲節目《膠戰》由MIRROR的 Edan（呂爵安）、憑《調教你男友》俘虜一眾少女芳心的Jeffrey（魏浚笙）、岑珈其、肥腸（徐浩昌）、阿正（黃正宜）以及Hillary（劉沛蘅）主持，他們六位在節目中不計形象，瞓身大玩另類遊戲，真性情贏得觀眾喜愛。節目昨晚（8/1）播出最後一集，不少粉絲大感不捨更希望製作組可以原班人馬開拍第二季。殊不知，節目組就在結局片尾為大家準備一大驚喜。

六位主持在節目中不計形象，瞓身大玩另類遊戲，真性情贏得觀眾喜愛。（IG/ @hillarylau）

昨晚《膠戰》的片尾中，先播放六位主持進行例牌的「BBQ式大結局」。他們當時並未知道開拍第二季的消息，因而向着鏡頭大叫：「第二季！要有第二季！」鏡頭一轉，畫面就播放出「膠戰Season 2 Coming Soon」的字眼，亦即宣布節目組決定開拍第二季。不單只粉絲感到興奮，連一眾主持亦是同步與觀眾得知好消息，節目組準備的驚喜絕對是相當成功。

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六位主持隨即在IG發表感受，Edan說沒有想過當日煞科的願望會成真，同時感激觀眾支持：「第二季集氣成功！冇諗過當日煞科嘅願望成真，感激大家鍾意《膠戰》，感激大家鍾意我哋六個嘅火花。希望第二季可以繼續帶歡笑同快樂比大家！再一次多謝呢5位『膠友』同幕後嘅所有工作人員，接住落嚟要繼續麻煩大家，繼續『黑』住大家啦，辛苦晒。」

鍾情Jeffrey的「痴女正」阿正亦非常感動，表示結局播出後才得知開拍第二季的好消息：「第！二！季！Crew一直都冇同我哋講，我都係今晚睇最後一集先知。真係好開心呀！Season2希望大家繼續多多指教！」其餘4位主持Jeffrey、岑珈其、肥腸和Hilary都有感謝觀眾集氣，令開拍第二季的願望得以成真。

點撃重溫6位主持拍攝點滴：

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