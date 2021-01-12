萬千星輝2020｜湯洛雯大熱倒灶　首次獲提名最佳女配角最終落敗

湯洛雯 (靚湯) 於《萬千星輝頒獎典禮2020》失落「最佳女配角」獎項，大熱倒灶，靚湯今次憑住《法證先鋒IV》所飾演的徐意一角獲提名。這個角色是她臨危受命接拍的，來頂替黃心穎原本的角色並進行重拍。而該劇播出以來收視和口碑俱佳，靚湯的演出亦獲得不少讚賞，並得到一班劇迷和網民的支持。

靚湯備受TVB力捧。(湯洛雯IG)

現年33歲的靚湯出身演藝世家，爸爸是湯鎮宗，叔叔是「無綫五虎」之一的湯鎮業。她於2012年參選香港小姐，更被視為奪冠的大熱人選，雖然最後未能躋身三甲，但就獲得「旅遊大使」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項。參選後她即加入TVB，演出機會不斷。2013年她首度拍劇，憑處境劇《愛．回家》中李思思一角成功入屋，除了拍劇還主持了不少節目包括《學是學非》和《3日2夜》等，憑藉真性情及開朗性格深受觀眾喜愛。

靚湯近年更參演了多套劇集，包括《刀下留人》、《完美叛侶》、《心理追兇》以及《燦爛的外母》以及《丫鬟大聯盟》等。去年靚湯臨危受命，頂替黃心穎重拍重頭劇《法證先鋒IV》，不但在一個月內火速完成拍攝，更被拍檔黃浩然大讚狀態非常好，封為「一Take湯」！靚湯演得又有觀眾緣，她去年接拍古裝劇集《一笑渡凡間》中，更獲安排坐正擔演女一的角色，這也是她正式登上女一之作，已成功躍身一線花旦之列。

靚湯事業愛情兩得意。(湯洛雯IG)

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