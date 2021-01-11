萬千星輝2020｜江嘉敏第四度失落最佳女配角　戰衣比演技更搶Fo

江嘉敏 (Kaman) 於《萬千星輝頒獎典禮2020》失落「最佳女配角」獎項，Kaman今次憑住《殺手》中所飾演的丁雅雯一角獲提名。她於2017年憑劇集《親親我好媽》中的清純女學生形象與自然亮眼的演出而受到關注，其演技亦得到讚賞。 同年，她又憑其劇中角色「嚴茜瑜」 於《萬千星輝頒獎典禮2017》獲提名「最佳女配角」及於《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》獲提名「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」及「最喜愛TVB電視角色」。

Kaman備受無綫力捧。(江嘉敏ig)

江嘉敏今年件戰衣！（陳順禎攝）

2018年，Kaman再憑劇集《果欄中的江湖大嫂》獲得觀眾好評，同年於台慶劇《兄弟》中飾演「馬斯婷」一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2018》「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。Kaman於2019年又憑《識玩旅行團》(第二輯)主持及《福爾摩師奶》「丁曉堯」一角，獲提名《萬千星輝頒獎典禮2019》「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」及「最受歡迎電視女角色」共三項提名，可惜Kaman當年並未獲獎，加埋今年第四度失落最佳女配角獎項。

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