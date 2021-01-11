萬千星輝2020｜劉佩玥失落最佳女配角　入行8年曾三度獲提名

劉佩玥 (Moon) 於《萬千星輝頒獎典禮2020》失落「最佳女配角」獎項，她今次憑住《降魔的2.0》所飾演的貝貝娜一角獲提名。Moon當年參加《2013年度香港小姐競選》勇奪季軍入行，最初由主持做起，之後首次拍攝TVB劇《四個女仔三個Bar》開始漸為觀眾認識，直到在《幕後玩家》飾演黃宗澤的情婦，精湛演出引起頗大迴響及討論。入行8年，她更被指是不受力捧都可以憑自己演技彈出的藝人。

Moon備受無綫力捧。(劉佩玥ig)

Moon的可塑性極高，曾以幹練短髮造型在《殭》飾演成熟冷酷的女助手羅穎兒，她在劇中爆喊大騷演技，令觀眾們受下深刻的印象。在2016年，她又憑劇集《一屋老友記》中飾演角色「呂星晨（女神）」演出深入民心。之後，她在新加坡舉行的頒獎典禮中榮獲「最佳新人獎」以及首度在大馬的頒獎典禮中榮獲「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」及首度提名「最喜愛TVB電視角色」、「最喜愛TVB女配角」以及與同劇《城寨英雄》的伍允龍一起提名「最喜愛TVB熒幕情侶」。她在《幕後玩家》飾演黃宗澤的情婦，破壞其家庭，其精湛演出引起頗大迴響及討論，被稱為「最強小三」。去年她又憑《降魔的》飾演一位很害怕鬼的靈異節目主持「貝貝娜（啤啤）」一角，演技大獲好評，入圍了萬千星輝最受歡迎電視女角色。

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