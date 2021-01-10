劉天賜自爆曾做「官方扯皮條」　搵張曼玉去飯局陪有錢佬

著名DJ蘇施黃於2019年年底離開商台後一直主力經營YouTube頻道，最近她便邀請了雲海、堂叔「賜官」劉天賜做嘉賓，拍片大談娛樂圈黑歷史。賜官在片中講解當年「明星飯局」的情況，直指飯局價是3,000港元，搞到蘇施黃忍不住睜大雙眼說：「搞錯，我真係你個笨姪，點解冇我份？」賜官即時窒侄女：「你係咪小花吖？三千蚊只係食餐飯。（有冇手仔摸？）冇嘅！完咗之後，老細馮景禧平時都好節儉，佢用細細膠袋裝住啲鑽石、玉，標明價錢七百蚊美金，然後交畀我，叫我搵去飯局嘅女仔小花，我講埋名都唔怕，張曼玉！」又指當年張曼玉仍然是小花，連戲都未拍。

劉天賜在侄女蘇施黃的YouTube節目自爆曾搵張曼玉出席飯局陪老細。（YouTube/@）

賜官又低位較高的「大花」只會出席有名車接送的公司的慶功宴，否則不會出席飯局。雲海笑問飯後是否去九龍塘，賜官指不會這麼快，多數是先問地址、電話，然後便會問能否送她回家：「之後嘅下文我就唔清楚喇，唔問亦都唔會理。」蘇施黃問賜官是否算是「官方扯皮條」，他直認不諱：「直情係啦！我感覺到自己面紅，而家70幾歲先敢講出嚟。實際上當日係做咗自己都過唔到自己嘅事，覺得攞份人工係應該嘅。」又指自己當年為嘉禾打工時，老闆鄒文懷和何冠昌曾叫他帶兩圍枱女士去招呼三、四位日本發行商，但他只找夜總會舞小姐頂替。

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