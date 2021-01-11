家好月圓︱黎耀祥怒罵夏雨似曾相識　原來係預演《巾幗》視帝演出

李香琴日前（4/1）離世，終年88歲，無綫隨後決定將劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）於深宵時段重播以作悼念。而除了李香琴之外，劇中還有一大堆好戲之人，包括夏雨、李司棋、米雪、關菊英、楊怡以及陳豪等多不勝數。

而在日前播出的一幕酒樓鬧交戲之中，同場好戲之人雲集，然而飾演「蓮子蓉」的黎耀祥雖然戲份不多，但他爆發為荷媽（李司棋飾）討公道的一幕氣勢逼人，完全未因同場演員而令發揮減弱，震撼觀眾的視、聽覺。

即時重溫「蓮子蓉」爆發狂鬧夏雨的一幕：

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事隔12年再重溫黎耀祥大罵夏雨一幕，相信觀眾無不認同他的演技，但同時，又會感到似曾相識。《溏心風暴之家好月圓》於2008年7月28日啟播，而同年8月，祥仔就為《巾幗梟雄》開工，飾演柴九，亦是祥仔首次問鼎視帝寶座的作品。

黎耀祥於《2009年萬千星輝頒獎典禮》中奪得「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」成為雙料視帝。（劇照）

柴九金句：「人生有幾多個十年？」相信不少觀眾都會記得。而在《溏心風暴之家好月圓》中黎耀祥為李司棋解圍一幕，亦與柴九在《巾幗梟雄》中多次維護四奶奶（鄧萃雯飾）那種咆哮式演法非常相似。柴九在劇中原本只為巿井之徒，及後進入米舖「慶豐年」打工，繼而被四奶奶賞識，扶搖直上，所以四奶奶在劇中每次遇險，柴九總會挺身而出為四奶奶解圍，每次都總令觀眾拍案叫絕，日後更為黎耀祥換來首個視帝寶座。

重溫柴九燃燒生命維護四奶奶的片段：

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