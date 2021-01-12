萬千星輝2020︱黎寬怡訪問完為影相掉低白彪　網民狠批：唔識大體

《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10/1）圓滿結束，獲獎後眾位藝人按照慣例將會前往後台接受傳媒訪問，豈料以「爆喊」出名的《東張西望》主持人黎寬怡卻被直播拍得無禮舉動，更惹來網民批評？

《東張西望》主持人黎寬怡被直播拍得無禮舉動，更惹來網民批評。（IG@cat_kittylai）

以74歲之齡勇奪「最佳男配角」的資深演員白彪（彪哥），獲獎後到後台接受黎寬怡訪問。但從其他媒體的直播中可見，黎寬怡與彪哥的訪問結束後，有工作人員行前與黎寬怡說：「可以上台影相啦！」

當知道可以影相打咭之後，黎寬怡立即將咪牌遞給其他工作人員，興奮尖叫一聲便轉身跑走，但不知就裡的彪哥亦立即轉頭，緊追其後，之後跑幾步路又發現不對勁，此時攝影師趕緊立即叫停彪哥，彪哥才恍然大悟地回頭，繼續影相。

即看黎寬怡拋低彪哥跑走一幕：

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網民看到這一幕狠批黎寬怡太失禮，「前輩都未走開，佢就自己跑走」、「真係好唔識大體，出唔到大場面」、「前世未影過相咩」。從直播內容估計，當時黎寬怡應該是和獲得「最佳非戲劇節目」獎的《東張西望》同事一齊慶祝影相，因為得獎太興奮才做出失禮舉動。

從直播內容估計，黎寬怡應該是和獲得「最佳非戲劇節目」獎的《東張西望》同事一齊慶祝影相。（IG@cat_kittylai）

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