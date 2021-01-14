溏心風暴之家好月圓︱楊思琦演李司棋後生版　原來佢哋唔只個名似

李司棋、米雪、夏雨和關菊英主演的無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近於翡翠台深宵時段重播，以紀念不久之前病逝的「嫲嫲」李香琴，而除了李香琴的金句「唔使驚，嫲嫲喺大廳」之外，劇集亦有不少值得一提的地方。一直以來，李司棋都有「司棋姐」之稱，同時亦有人叫2001年港姐冠軍楊思琦做「思琦姐」，不過她長期強調自己只是「思琦妹」，而劇集亦請來楊思琦飾演「荷媽」李司棋的年輕版，成為一時話題。其實，除了名字相似，李司棋和楊思琦亦有不少共通之處，當中包括出身和經歷。

楊思琦在《溏心風暴之家好月圓》中飾演年輕版「荷媽」，所以沒有與李司棋有對手戲，她曾在傳媒訪問時說：「希望有一部戲司棋姐可以做我媽咪，作長時間合作啦，我想這感覺會好得意。」（電視畫面）

選美入行

楊思琦於《2001香港小姐競選》中奪得冠軍，更同時贏得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等6個獎項，是港姐史上獲獎最多的冠軍佳麗。

李司棋以「高荊慧」之名於1968年參與港姐，最後更在「香港公主」組別中贏得冠軍，雖然她因此獲得代表香港出賽角逐太平洋皇后資格，但她隔年便放棄到澳洲參選機會，而大會亦改派同屆的「香港環球小姐」翁茵茵參選。

演技了得

楊思琦於2004和2006年度的《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑劇集《無名天使3D》角色「唐寶兒」和劇集《隨時候命》角色「周小娟」，獲得「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」獎項。

,而李司棋於2007和2008年度的《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑劇集《溏心風暴》角色「凌巧」和劇集《溏心風暴之家好月圓》角色「鍾笑荷」，獲得「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」獎項。

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不只拍過TVB

楊思琦於2014年離開TVB後，曾北上拍內地劇集，回港發展後又曾經在ViuTV、有線電視和香港開電視亮相。

李司棋1999年發現患上子宮頸癌後，曾經休息五年時間，她病癒後便於2005年接受新加坡新傳媒的邀請復出，拍攝100集處境劇《同心圓》。

靚聲

楊思琦於2019年進軍樂壇，推出歌曲《愛的森林》，上年亦有公開新作《仲夏陽光》。

李司棋由於聲線似小朋友，所以早年加入過TVB配音組，曾聲演美劇《合家歡》（Family Affair）、動畫《小甜甜》的角色。

李司棋經常在IG曬黑絲：

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情路波折

楊思琦曾與李泳豪拍拖多年，但她於2011年單方面宣布分手，結束九年情。先後誕下長女楊卓穎和次子Kody的她亦從來未有公開過他們的父親身份。

李司棋經歷過兩段婚姻。1971年，她與法醫葉志鵬結婚，並於1974年與老公迎來女兒葉子青，可是兩人仍然走不到白頭，於1989年發現對方有第三者提出離婚。1992年她與何偉強再婚，但婚姻只維持三年便分居，1999年離婚。