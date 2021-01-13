57歲黃德斌愈老愈型　初入行曾拍三級片　40歲男人味爆發始上位

型佬黃德斌近日重回大眾視線，有不少作品推出，他於張敬軒新歌《俏郎君》MV中帶點滄桑的演出，令網民頻呼「型到爆！」、「愈老愈man」，就連身邊的男生都被迷倒。黃德斌今年57歲，入行33年，多年來他都是沉著應對，默默耕耘，他的男人味也隨着經驗和年齡增長而漸漸滲出來，年紀愈大愈有魅力。

57歲黃德斌於張敬軒新歌《俏郎君》MV中的滄桑造型好man！(《俏郎君》MV截圖)

入行初期星途未如願 曾當三級片男主角

他曾參加亞洲電視主辦的《香港超級模特兒大賽》，賽後參加無綫電視藝員訓練班第15期藝員訓練班加入娛樂圈，入行前曾做過地盤工人、跟車工人、電工、倉務員以及時裝店店長。

入行後，不屬於主流型男的黃德斌星途未如願，多是做一些跑龍套角色，後來轉戰電影圈，曾經當過副導演、場務、服裝設計助手等，於1992年接拍了人生第一部三級片《聊齋三之燈草和尚》當男主角，女主角是陳寶蓮。

初入行時曾演出三級片，與陳寶蓮做對手戲，當時年少外型雖然粗獷但青澀（《聊齋三之燈草和尚》截圖）

40歲開始散發男人味 陸續開始有代表作

後來黃德斌陸續有作品開始令人記得他，例如《真情》中飾演梁越南家明一角，《妙手仁心》飾演的「江湖大佬」何德廣，但僅限於讓人有印象。直到2004年於《金枝慾孽》中飾演太監常永祿「小祿子」，40歲的黃德斌開始滲出男人味，網民曾評他可能是史上最man的太監。

之後他陸續有代表作，2006年在《火舞黃沙》中飾演宋東陽，健美身材加上粗獷的外型，令他人氣急升，在萬千星輝頒獎典禮取得最佳男配角。他後來於《珠光寶氣》、《天與地》、《4 in Love》、《心戰》、《飛虎》及《天梯》中都出演重要角色，演出令人愈發印象深刻。

40歲的黃德斌在《金枝慾孽》中飾演太監常永祿「小祿子」，開始滲出男人味（《金枝慾孽》截圖）

1993年，在他第一次與TVB約滿時，不獲續約，1997年重返TVB，2017再次約滿，TVB以銀彈攻勢挽留，證明了黃德斌的價值。不過後來黃德斌還是選擇了離開，因為他認為機會更加重要，之後在上海演出舞台劇《紙飛機的天空》，拍網劇，在電影《逆流大叔》中飾演泰哥一角獲得多個獎項提名。他亦即將有新作推出，令人非常期待！

+ 31 + 31 + 31

【同場加映】──TVB十位年輕富婆家底豐厚 億萬千金為追夢入行仍上進