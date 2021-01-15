前空姐爆料某多緋聞男藝人勁大牌︰佢嘅工作態度令行內嘅人側目

一名前國泰空姐「阿Sa」轉型做Youtuber，開設頻道「Smart Travel」大受歡迎，她不時在Channel拍片分享娛圈的秘聞和趣事等。繼早前她拍片大講《萬千星輝頒獎典禮2020》的得獎藝人的事蹟後，今次她繼續爆另一位藝人私底下一面。

YouTuber阿Sa今次又再爆料。（YouTube截圖@Smart Travel）

事緣阿Sa一位副業做臨時演員的朋友向她爆料，事件的主角近期在頒獎禮中拿了一個「全場大獎」和一個「豬肉獎」，而外界為其他被提名人不值，包括一位「好爸爸」形象的藝人。話說一位叫「阿公（同音）」的話事人，覺得事件主角很旺自己，於是跟他「拍住上」，有戲開都會預他一起拍，再加上電視台鬧演員荒，於是這位藝人就成為「阿公」的「御用男主角」。阿Sa講到︰「喺佢仲未紅嘅時候，已經結咗婚，老婆大佢少少嘅，冇佢咁有名氣嘅，同佢生咗個女。初頭都幾好嘅，點知佢愈嚟愈紅，仲同佢每一套拍劇嘅女主角傳出緋聞，唔係齋傳緋聞，佢真係實實在在去媾人哋劇裏面嘅女主角，戲假情真。」

點擊下圖看上次被爆料的龔嘉欣和張振朗的靚相：

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對象有被阿Sa化名為「西蘭花」和「矮妹」，而「矮妹」沒有接受他。另外，又有新晉姐仔「打機女神」，但她也沒有接受該名男藝人。阿Sa講到該男藝人沒有正式跟「西蘭花」公開過戀情，但緋聞就傳到整個東南亞娛樂圈都知。

阿Sa的頻道7.01萬人訂閱，平時她也會分享購物優惠。（YouTube截圖@Smart Travel）

阿Sa又繼續爆料道︰「佢嘅工作態度令行內嘅人側目，係得『阿公』咁鍾意用佢㗎啫！其他合作過嘅電視台話事人都怕咗佢。」她指該男藝人紅了後，就開始耍大牌，經常遲到，恃住有「阿公」做靠山，但全組人等他開工，於是公司安排了「文替」，「文替」意指文戲的替身，不用拍動作戲時，有替身幫忙代拍背影、見不到樣的戲份，阿Sa說︰「全個電視台得佢一個係咁㗎咋，需要用文替。」她續說，這名藝人遲到沒有感到不好意思，且非常大牌，台上得獎雖然有很多人為他拍掌，但台後，特別是幕後人員經常因他遲到要做多很多工作。最後，她更說︰「如果係喺任何一個商業機構再多呢啲咁嘅人嘅話，（對）其他嘅工作人員，無論幕前幕後都係好唔公平。」

點擊下圖重溫早前《萬千星輝頒獎典禮2020》的賽果︰

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