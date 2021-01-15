矚目配角｜曾與邵子風愛到抑鬱　蝦頭楊詩敏：當時真係攬住一齊死

需要愛情但又不相信愛情是蝦頭過去的感情寫照，每每為了得到愛而設法討好對方，甚至分手後仍甘願做對方的「兵」。曾以為邵子風是自己救贖，但卻愈走愈迷失。「我成日覺得只要夠愛就可以，但事實上係唔得，同佢累積埋好多問題都解決唔到，當時真係攬住一齊死，傷到爆廠。」

45歲的蝦頭至今仍孑然一身，但她並不強求，相信要遇到的總會遇到，而過往的傷疤亦早已癒合。「過去係覺得人有我有，但而家唔會特別去諗，一切隨緣。」（葉志明攝）

唔信有幸福愛情

蝦頭（楊詩敏）於無綫新劇《愛美麗狂想曲》中飾演嘅KiKi姐有財有地位，感情生活多姿多彩，腳踏六船過後，與多年好友變成炮友。現實中，異性緣極佳嘅蝦頭雖然有過不少戀愛經驗，但原來一直不相信會有天長地久的愛情，導致一次又一次重傷收場，至今仍孑然一身。「父母離婚，令我覺得原生家庭都唔美滿，自己又點會得呢？潛意識一直唔知自己種有呢粒咁不知所謂嘅種子，因為一直都太在意他人而忽略咗自己。」

蝦頭表示由細到大眼中都只會望到男性生物，puppy love亦都有唔少，但思想傳統嘅佢都係等到18歲才正式拍拖。(葉志明攝)

從未被人追求過

既不相信愛情，但同時又渴望被愛的她，會花盡心思鋪設好愛情陷阱，設法令對方對自己產生好感，繼續展開戀情。「所以我好似無被人追過，其實而家諗返都幾搞鬼。最癲嘅陷阱係用咗3年去鋪，最後一齊咗26日，分手之後佢要求我繼續對佢好，keep咗幾年。當初以為自己嘅誠意打動到佢所以同我一齊，但原來佢背後做咗好多衰嘢，被我揭發之後覺得佢連朋友都不如。我同佢講『你以後都唔會搵到我，我會將你delete』，佢覺得我咁愛佢一定無可能，但我真係做到。」

與邵子風2015年起拍拖，人前人後一直恩愛，直到2018年邵子風以千字文公開「分」訊，稱二人已分手10個月。當然蝦頭以「謝謝你為我付出的一切，我永遠愛你！」簡單一句作回應 ，勝過千言萬語。(yeunghatou@IG)

邵子風傷得最甘

用3年換來26日的甜蜜，蝦頭認為沒有所謂的值得與否，因為每件事總是帶著目的而發生，而當年她的目的是為了結婚。「嗰時差不多30歲，想要做啲女人應該要做嘅嘢，但純粹覺得只係要咁做，而非真心想去做。」回看自己的情路，蝦頭坦言「以為唔傷，其原來遍體鱗傷」，而最令她「傷到爆廠」的非邵子風莫屬，二人當年因工作夥伴變成同居伴侶，曾相信只要夠愛就能克服所有難題，最後換來抑鬱症。「我同佢係愛情上好handicapped，而愛情本身已經好多學問，再加上我同佢又係經理人、創作伙伴兼同居，太多關係處理唔到。當生活上有磨擦，轉個頭一齊工作又有磨擦，好多嘢累積，到最後真係攬住一齊死。唔係佢或者我嘅問題，而係大家已經混埋一齊，情緒上好崩潰，發現呢個人應該唔係對的人，因為如果佢係，大家都會好快樂，但我哋係好suffer，所以決定分開。」

與邵子風分手後，蝦頭並不覺得自己情緒上有問題，幸好甄詠蓓察覺並將問題指出。（olivia_yan@ig圖片)

討好別人換取愛

由於雙方有著千絲萬縷的關係，所以分手後仍繼續頻頻見面，這種煎熬令蝦頭不自覺地將自己推向了深淵，當時幸有其戲劇老師甄詠蓓察覺，加上臨床心理醫生的協助，令她如今能輕鬆面對這傷疤。「一直唔知同邊個講，亦唔知原來可以講，直到去見醫生，先明白原來有人關心自己，慢愎走返出嚟。而喺我積極面對殘缺不堪嘅自己同時，發現同自己相處係好重要，因為過往我都係討好別人去獲取愛，呢個諗法其實好出事。我真正要愛、要了解嘅其實係自己，以前我比人感覺係好開心，慢如果一諗會影響工作，所以就更壓抑，唔理自己感受，直到一定要正視嘅時候，先發現愛錫自己係好緊要。」

蝦頭在劇集《愛美麗狂想曲》與曹永廉本是多年好友兼工作夥伴，後因飲醉而發生關係，不時背著另一半相約到時鐘酒店互相慰藉。（影片截圖）

接受有性無愛

蝦頭承認自己在愛情上一直委曲求全，直到經歷過與邵子風的情傷後，才驟然清醒，如今能感輕鬆分享這一段獲益良多的失敗。「我以前係講唔出自己相信愛情，但而家係可以。」或許是經歷過風浪，在談情說性時亦豁然開朗，問到能否接受劇中KiKi姐將好友變成炮友行為，蝦頭說：「官能上的滿足，我覺得係爽，因為愛一個人……係辛苦難同埋好多嘢。如果只係滿足，好似食飯一樣，你餓然後去食就搞掂，唔使顧及好多嘢，都係一個選擇。所以如果某啲階段口淡淡，我又覺得食下芒果刨冰先囉（劇中二人以芒果刨冰作為開房暗號）。食住等係無妨，我接受到。」

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