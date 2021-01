郭可盈與林文龍自獨女林天若(Tania)出世後,以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈,但兩人仍不時會在Instagram曬出幸福家庭照。周四(14/1)是Tania的11歲生日,錫到女燶的林文龍夫婦當然會為愛女慶祝生日。一家三口在夜景的襯托下,手拿蛋糕合照。從相中可見,兩公婆更送了一隻玩具貴婦狗給Tania做生日禮物。林文龍發文留言:「Happy Birthday to my sweet daughter!And welcome Toki to our family!」真是非常幸福呀!

即看林文龍一家人靚相:

