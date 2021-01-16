愛回家︱頭皮吳卓衡傳劈腿遭「翻版徐子珊」狠飛　女方曾誤發裸照

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的藝員近日接連惹上是非，繼在劇中飾演Bonnie的林凱恩早前因遺失手提電話而意外流出艷照之後，在劇中飾演「頭皮」的吳卓衡日前亦被網民踢爆他劈腿。該網民指吳卓衡曾和IG女神馮天蔓（Natalie）拍拖，但由於背住Natalie偷食而遭女方狠飛，又指他就讀名校拔萃男書院時，已是校內的風頭躉，所以自我優越感強且態度囂張。

於《開心速遞》入面飾演「頭皮」的吳卓衡。(吳卓衡ig)

現年24歲的吳卓衡出身醫護世家，但他卻對演藝工作有濃厚的興趣，兩年前曾參演劉德華擔任監製的電影《熱血合唱團》後，之後被無綫發掘，未有繼續完成大專課程，便全心投入演藝圈。他於2017年簽約加入邵氏兄弟旗下，除了有份演出《愛．回家》外，在劇集《法證先鋒IV》飾演變態殺手也令人留下印象。

他在劇集《法證先鋒IV》飾演變態殺手也令人留下印象。(吳卓衡ig)

至於被指是吳卓衡舊愛的Natalie有「翻版徐子珊」之稱 ，曾拍過ViuTV劇集《詭探前傳》。去年於IG story中，疑不小心錯手發佈了一張半身裸照，雖然她已極速刪掉相片，可惜仍被網民火速Cap 圖，隨即在網絡瘋傳。早前有網民指她在IG開網店賣淘寶貨，背男友偷食及專識有錢仔等。

被指是吳卓衡舊愛的馮天蔓（Natalie）。(馮天蔓ig)

點擊睇Natalie靚相以及吳卓衡的演出：