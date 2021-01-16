首爾大學校花李秀珍自認靚過金泰希後遭翻摷舊照　公開向對方道歉

韓國美女牙醫兼YouTuber，現年51歲的李秀珍，憑住冰河級的凍齡美貌以及Fit爆身材成為人氣網紅，她最近還與女兒孖住拍片放上YouTube頻道吸金，引起網民的熱議。 李秀珍最新Post的影片中，就將自己跟40歲的韓國女神金泰希作比較。畢業於首爾大學牙科學系的李秀珍是金泰希的師姐，金泰希畢業於服裝設計學系，是當年的大學校花。李秀珍在片中表示在金泰希入學前，她那一代人每當提到首爾大學時，都會想到李秀珍這個名字，又自信地指自己比金泰希更漂亮。

李秀珍係冰河級凍齡美魔女。(李秀珍ig)

她這番言論出街後，就有網民翻摷其IG，找到她大學時期的舊照，並以「聽說比金泰希靚的李秀珍大學時期相片」為題發文，結果李秀珍將相關貼文放到她的頻道上，並留言向金泰希道歉。舊照中的李秀珍當時約22、23歲，都算是靚女一名，但網民就直指她的顏值遠不及金泰希，據悉李秀珍亦因相關發言而遭到網民惡評。李秀珍昨日公開了最新影片，她與女兒提到該段自認靚過金泰希的影片引起廣泛討論，她女兒就笑言：「好羞恥，簡直是家醜，冇臉見人。」

金泰喜。(金泰喜ig)

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