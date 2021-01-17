【慾罷不能】Francesca上載親吻照公開戀情　女友留言：一生最愛

憑Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）爆紅的Francesca Farago日前被爆疑似「中途轉基」搭上化妝師網紅Demi Sims，今日凌晨Francesca在Instagram上載了跟Demi親吻的照片公開戀情，令不少網民感到非常詫異。

在照片中，Francesca同Demi均穿上性感必堅尼，對於公開戀情，Demi立即在Francesca的照片留言：「LOML（一生最愛。Love of my life）」。兩人繼續在留言打情罵俏，不停大讚對方完美，更互稱寶貝。而因拍攝《慾罷不能》成為好友的Haley就恭喜兩人，並指：「從未見過兩個這麼完美的人在一起。」

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其實Francesca感情生活一向多姿多采，在拍攝節目期間跟參賽者Harry Jowsey拍拖兼訂婚，可惜因男方被指偷食和講大話而分手。其後，Francesca跟不同真人騷參賽者拍拖，包括《The Bachelorette》第8季參賽者Jef Holm及《Jersey Shore》的Vinny Guadagnino。去年更被拍得跟澳洲模特兒Casey Boonstra街頭熱吻，有網民推測可能是Francesca被Harry傷害得太深而戀上Demi。

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