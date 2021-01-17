【燕雲台．5集劇透】明扆被指不能人道　燕燕封后即有親人遇害

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由佘詩曼、唐嫣主演，劇中講述唐嫣飾演的蕭燕燕，如何一步步成為遼國的一代賢后，不過她跟遼帝明扆卻並非一見鍾情，明扆一直暗戀燕燕，所以登基後下旨將她納入後宮，等於搶奪了韓德讓的愛人，由於燕燕被逼嫁給明扆，而明扆為了挽回燕燕的心，一直未有跟燕燕行房，直至燕燕心甘情願，燕燕由恨到愛，成為今個星期劇集的高潮所在。

明扆燕燕成婚，但一直未有行房。（劇照）

第十五集 燕燕明扆婚後未有行房

大婚後燕燕一直冷待明扆，明扆表示願意等待。德讓在遊歷期間偶然救了阿孛合，當他看到日連部落的奴僕生活艱苦，認為效法漢制才能拯救他們。明扆即位不久，勢單力薄，故堅持收回兵權集中皇帝手中，以便推行漢制改革。

第十六集 宮中傳出明扆不能人道

高勳認為蕭思溫有意排除異己，建議女里送自家女子入宮與之抗衡。明扆雖答應納女里的侄女喜哥為妃，卻冷待入宮後的喜哥；喜哥遷怒於燕燕，欲找其算帳，宮中傳出明扆不能人道，令皇室宗族眾人蠢蠢欲動，謀奪皇位。

第十七集 喜隱欲將兒子過繼給燕燕

日連部落少族長阿孛合受蒙蔽欲殺德讓，奴僕們趕來相救，德讓當場揭穿老族長是被脫里毒死，脫里最終死於阿孛合刀下。喜隱欲將兒子留禮壽過繼給燕燕，以便將來執掌大遼，可惜烏骨里極力反對，喜隱改為施計謀害燕燕。

第十八集 燕燕為大遼獻身並懷孕

燕燕為顧全大局決定留下守護大遼，終於跟明扆成為有名有實的夫妻，燕燕被冊封為后，不久有喜，明扆大喜。高勳、女里有見蕭思溫被皇帝重用，欲請殺手謀害思溫。

第十九集 蕭思溫中箭亡德讓終回京

蕭思溫遇害，明扆下令瞞著有喜的燕燕，但燕燕終得知父親死訊，傷心欲絕。韓德讓知悉消息快馬加鞭趕回上京，徹查蕭思溫遇害一事，成為燕燕得力幫手。