胡鴻鈞入行9年登男歌手高峯　6個第一冠絕樂壇

胡鴻鈞喺《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》首次奪得「最受歡迎男歌星」，全晚5獎成為男歌手大贏家。（IG：@hubertwu）

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》已經圓滿落幕，出道9年嘅胡鴻鈞首次奪得「最受歡迎男歌星」，兼奪「最受歡迎網絡男歌星」、「最佳唱作歌手金獎」及有2首金曲獎，一晚5獎成為男歌手大贏家。大家對呢位出爐最受歡迎男歌星有幾深認識？原來呢次得獎造就咗6個第一﹗

1.史上首位90後得主

胡鴻鈞1990年3月出世，依家只有30歲。（IG：@hubertwu）

1990年3月出世，現年30歲嘅胡鴻鈞，2012年推出首張個人專輯《雙飛》並獲金唱片，於同年《勁歌金曲頒獎典禮》獲新人獎，亦係第一位《勁歌金曲頒獎典禮》90後「最受歡迎男歌星」得主。

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2.首位巨星幫出身奪獎

胡鴻鈞於2010年9月參加《超級巨聲2》奪獎後入行。（網上圖片）

胡鴻鈞於2010年9月參加《超級巨聲2》，比賽期間表現出色，更獲「高分王」的美譽，最終獲得亞軍。雖然起步比同為巨聲幫出身嘅許廷鏗遲，但爬頭成為首為巨聲幫出身奪得「最受歡迎男歌星」。

3.史上首次有2位得主

勁歌金曲頒獎典禮來到第39屆，首度有兩名「最受歡迎男歌星」得主，分別係周柏豪及胡鴻鈞。 （影片截圖）

勁歌金曲頒獎典禮來到第39屆，首度有兩名「最受歡迎男歌星」得主，由周柏豪與胡鴻鈞雙雙奪獎而回。司儀先講出周柏豪再講胡鴻鈞個名，兩人喺台下一臉疑惑難以置信再上台領獎。

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4.首位男拔校友奪獎

胡鴻鈞係首位男拔校友奪得「最受歡迎男歌星」。（IG：@hubertwu）

胡鴻鈞中學就讀名校拔萃男書院，呢間學校人才輩出，樂壇中林子祥都係校友，但原來胡鴻鈞係首位男拔校友奪得「最受歡迎男歌星」。

胡鴻鈞係首位男拔校友奪得「最受歡迎男歌星」。（IG：@hubertwu）

5.首位未開紅館個唱奪獎

胡鴻鈞有唔少粉絲，但一直未有機會舉行紅館個唱。（劉智源攝）

過往奪得男歌手獎嘅都入行好一段時間，胡鴻鈞2012年推出首張專輯示今只有9年，只同音樂平台合作開過小型音樂會，暫時係首個未開過紅館個唱而奪獎嘅男歌手

6.首位出欖枕男歌手

去年推出呢個「胡鴻鈞幸福攬枕」令人相當「驚喜」。（網上圖片）

去年因疫情關係，書展和動漫節都要延期舉行，香港動漫節決定與無綫合作，將產品放上Big big shop開售，而無綫亦食住商機，為胡鴻鈞推出攬枕，並命名為「胡鴻鈞幸福攬枕」，在廣告中介紹：「攬住『胡鴻鈞幸福攬枕』，就好似攬住Hubert真人咁幸福！」令佢成為首位香港男歌手推出官方人形攬枕，相當特別。