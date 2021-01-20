家好月圓｜丘竣霆轉戰直播主狂曬腹肌　細佬梓謙加入TVB蓄勢待發

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-20 00:00

近日於深宵時段重播的《溏心風暴之家好月圓》（2008）除了由一班資深前輩夏雨、李香琴、李司棋、米雪、關菊英等主演，而同劇的年輕一輩亦陣容強勁，包括有林峯、楊怡、陳豪、陳法拉以及黎諾懿等等。

而飾演陳豪年輕版的丘竣霆（原名丘梓宏）當年16歲，由於童星出身的他曾參演過多部TVB劇集，例如《一屋兩家三姓人》、《十兄弟》以及《心花放》等劇集，故有「童星王」之稱。

丘竣霆在劇中飾演陳豪年輕版。（《溏心風暴之家好月圓》截圖）

丘竣霆現時28歲，雖然近年較少於電視機亮相，不過他已另闢新路，以「四少爺」之名轉戰直播界，開設YouTube頻道直播打機！而丘竣霆亦非常活躍於微博，不時就會分享生活點滴，以及自己的操肌成果！其實丘竣霆於2015年亦推出過單曲《虛構情歌》，由「亞洲星娛樂製作」推出，更拍攝了MV ，不少網民都有留言讚好聽！

睇睇丘竣霆MV以及近況騷肌相：

+ 20 + 20 + 20

雖然丘竣霆現時已經沒有於TVB亮相，但原來胞弟丘梓謙（Adrien）是無綫藝員，畢業於2014年第27期無綫電視藝員訓練班。現時26歲的Adrien的演出機會不少，除了有份參演《解決師》、《愛美麗狂想曲》、《十二傳說》等劇集之外，現正開拍的《把關者們》以及《逆襲人生》亦有份！

睇睇Adrien靚仔相：

+ 9 + 9 + 9

同場加映：家好月圓｜邊個係TVB嗌交王？ 潑婦李香琴關菊英唔及鄧萃雯高章

同場加映：家好月圓｜邊個係TVB嗌交王？ 潑婦李香琴關菊英唔及鄧萃雯高章

即刻睇TVB有邊幾位「嗌交王」：