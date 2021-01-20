吳雨霏6年前於美國註冊　自爆遊夢幻玻璃教堂勾起結婚念頭

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-20 21:45

吳雨霏（Kary）2015年與「網球王子」洪立熙在意大利酒莊舉行浪漫婚禮，最舉行婚禮之前，兩小口先到美國洛杉磯註冊，她曾經在訪問中說過，當日的儀式只是花了5分鐘。適逢今日是結婚6周年紀念日，Kary在社交平台貼上當天註冊的相片，並詳細描述為什麼選擇這間教堂作為註冊地方。原來這間加洲Rancho Palos的玻璃小教堂旅人教堂（Wayfarers Chapel），是當地非常受歡迎的教堂！

Kary十年前遊經這個教堂，勾起結婚念頭，最後真的回到這裡結婚（吳雨霏IG ）

Kary在文中指，她和老公於2011年到洛杉磯旅行兩個星期，探望住在Rancho Palos的Auntie，對方帶他們周圍遊覽，經過這間玻璃小教堂，陽光穿透玻璃，非常夢幻，Kary一見傾心，更泛起了要這裡結婚的念頭，果然4年後她與老公真的回到這裡註冊結婚。

旅人教堂（Wayfarers Chapel）好像一間位於森林中的精靈小屋（影片截圖）

Wayfarers Chapel以其獨特的全玻璃幾何現代建築著名，由當代建築大師Frank Lloyd Wright之子Lloyd Wright於1940年代所設計，並於1949 至 1951 年間建造，被列入美國《國家史跡名錄》，坐落於Rancho Palos太平洋海岸懸崖邊，可以眺望山景和海景，周邊種植了許多奇花異草，一年四季繁花盛放，又被譽為森林裡的精靈小屋。

教堂細小，最多只能夠容納20人，非常適合小型婚禮。場地費用尚可接受，星期一至四收費US$2900（約港元22,500），周末及假日收費US$$3,900（約港元30,300）。不少荷里活影星都曾在這裡舉行婚禮，包括Jayne Mansfield、Gary Burghoff、 Dennis Hopper以及 Brian Wilson。

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近年不少藝人都在海外舉行婚禮，雖然目前全球受疫情影響，舉行海外婚禮對新人來說有點困難，但如果計劃兩三年後結婚的新人，不妨參考這些名人之選。

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