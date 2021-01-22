馮盈盈私會西裝男真身曝光　任職大鴻輝地產執董姐夫為富豪梁紹鴻

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-22 03:30

無綫藝人馮盈盈（FYY）日前被爆在於米芝蓮三星餐廳與疑似新歡的富貴西裝男共晉午餐，期間更含情脈脈地甜笑望向男方，最後由男方埋單，估計一餐午飯結帳要3000元。

馮盈盈的IG有很多五光十色的打卡照。(crystalfyy@IG)

今日（22/1）有傳媒報道，指與馮盈盈撐枱腳的西裝男叫曹展康（Bobby），現年40歲，背景大有來頭。據知，他是大鴻輝興業地產的執行董事，其姐夫是有「舖王」之稱、在《福布斯》香港富豪榜排名第19位，身家約45億美元（約351億港元）的梁紹鴻。

有指梁紹鴻相當重用Bobby，Bobby更曾任公司集團財務總監，每次均會與姐夫一齊亮相公司大型項目發展的記者會，當時Bobby沒有留鬍鬚。

與馮盈盈拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手於本月底結婚。（IG圖片）

據悉，Bobby為人低調，愛好是玩名車。未婚的他在玩車之餘亦喜歡結識女明星。有指他與馮盈盈是透過朋友介紹認識。馮盈盈被爆出與Bobby約會後，向傳媒稱只是約對方出來請教投資意見，不但否認對方是新歡，更稱會擔心自己拉低對方可發展對象的平均質素，緊張地再三叮囑傳媒不要打擾對方。

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