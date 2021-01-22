苑瓊丹投資開超市　商界大展拳腳望上市：越搞越大多錢過我老公

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-22 10:47

苑瓊丹完成節目拍攝後，投資7位數進軍飲食業，大量生產即食餸包，期望成為圈中「食神」。（資料圖片）

瓣數多多嘅苑瓊丹早前進軍飲食業，呢日更宣佈將投資超級市場業務，與其他股東出席開幕儀式，其間苑仔心情大好滿場飛，更豪言視上市做目標：「靠我自己就梗係做唔到啦，好在識到一班老實唔呃人嘅Partner，佢地做實事、我負責做宣傳，咁就夾埋一齊打天下！你知啦，藝人做生意好易比人呃，都怕會損手輸入肉，所以揀拍檔先係最難嘅一件事。如果有朝一日，可以過吓上市公司老闆癮，咁就一生無憾啦。」

苑瓊丹話自己投資超市：「唔係想做大茶飯，走貼地路線，希望街坊慳到錢，我地又賺少少咁囉！」

苑仔坦言將不斷擴充業務，目標每區都有新店開張：「我地唔係想做大茶飯，走貼地路線，希望街坊慳到錢，我地又賺少少咁囉！加上我有熟餸包品牌，依家一條龍咁做，越搞越大多錢過我老公！（你有錢啲定老公身家厚啲？）傻啦！我啲錢係我嘅私己，佢啲錢係賺嚟養我，所以永遠都係我贏晒。」

苑瓊丹坦言將不斷擴充業務，目標每區都有新店開張。

她笑言老公唔介意自己忙碌而無時間「拍拖」，話幾個月唔見都冇乜所謂：「唔係我地感情有事，而係我地生活習慣係咁嘛！之前冇疫情，去內地拍戲一走就幾個月啦，無信任維繫唔到嘅，所以呢年有疫情冇得離港開工，佢賺晒見我嘅時間，我當然要用佢啲錢去投資做吓生意啦。」