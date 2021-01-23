十月初五的月光︱蔚雨芯飾江依文不怕比較 「舊嗰套實在無得比」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-23 15:30

無綫20年前的經典劇集《十月初五的月光》首播時大獲好評，初哥哥和祝君好之間的感情令不少觀眾為之動容。（網上圖片）

TVB最近翻拍經典劇集《十月初五的月光》，搵嚟何依婷及胡鴻鈞飾演祝君好及初哥哥。其實當年呢套戲幾條支線都好吸引，日蔚雨芯喺IG貼出拍攝花絮，佢接受《香港01》訪問時表示：「我飾演江依文，主演同郭子豪拍對手戲，佢演金勝即係當年嘅唐文龍。」

蔚雨芯分享《十月初五的月光》側拍照，佢同郭子豪飾演一對。（IG：@rainkywai）

當年《十月初五的月光》喺2000年年中播出，依家只有27歲嘅蔚雨芯都好深印象：「有啊我有睇過啊，呢套戲好深入民心，廿年前我睇時得7歲，當年睇都覺得好好睇，放學晚晚追當年好經典，不過最近因為呢套劇我都有翻睇。第一次同郭子豪合作但本身都Friend，劇中會同子豪有kiss戲，係入行以嚟第一次，同佢開工都好有默契好放心，呢次演一對我覺得幾有活力，好放心。」

+ 15 + 15 + 15

經典重拍難免外界會比較，蔚雨芯就表示唔擔心：「隔咗咁多年其實唔使太比較，新一輯故事有變化，我地係向經典致敬，以前嗰套咁好，隔左咁多年有班後生仔去做又會點呢？網友也好觀眾也好都好易比較，我地去做時盡量放輕比較，人地點講都係做好自己本分，唔擔心比較因為舊嗰套實在太好，無得比，只能拍出我地呢個年代嘅特色。」

點擊睇何依婷胡鴻鈞《十月初五的月光》造型及其他靚相：