李雪瑩順利誕B囡貼合照報喜　靚媽倪晨曦、陳凱琳留言送祝福

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-23 17:19

淡出娛樂圈的前港姐李雪瑩（Crystal）在去年7月宣布有喜，並於日前順利誕下B囡實行三年抱兩。Crystal今日（23/1）在IG上載與老公頭貼頭、手抱BB的合照報喜，囡囡改名為Elia Rose Chan。她寫着：「Welcome home Elia Rose Chan. After many months of construction, our littlest project is finally complete. You have filled our hearts with so much joy and we love you more than words could ever say.（歡迎來到我們家，多月的懷孕任務完成，囡囡令我們心中充滿喜悅，我們對你的愛難以言喻。）」

Crystal上載與老公頭貼頭、手抱BB的合照報喜，囡囡改名為Elia Rose Chan。（IG/ @misscrystalli）

本月初，Crystal貼出懷孕寫真並寫着：「要健康安全地把一條寶貴的小生命帶來這個世界真的很不容易。小寶寶，希望媽媽可以安全順利地帶你來到我們的家。」如今願望達成，網民紛紛送上祝福，圈中靚媽倪晨曦、陳凱琳都有留言恭喜Crystal。

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