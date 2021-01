李雪瑩順利誕B囡貼合照報喜　靚媽倪晨曦、陳凱琳留言送祝福

淡出娛樂圈的前港姐李雪瑩(Crystal)在去年7月宣布有喜,並於日前順利誕下B囡實行三年抱兩。Crystal今日(23/1)在IG上載與老公頭貼頭、手抱BB的合照報喜,囡囡改名為Elia Rose Chan。她寫着:「Welcome home Elia Rose Chan. After many months of construction, our littlest project is finally complete. You have filled our hearts with so much joy and we love you more than words could ever say.(歡迎來到我們家,多月的懷孕任務完成,囡囡令我們心中充滿喜悅,我們對你的愛難以言喻。)」