【燕雲台劇透】太平王害人終害己　劇中佘詩曼喪父喪子仲要喪夫？

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-24 23:28

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，飾演遼國最大權力的蕭家姊妹，今個星期劇情進入白熱化，隨著思溫宰相遇刺身亡，各路人馬也伺機謀奪皇位，而燕燕誕下小皇子，長姊胡輦懷孕，更成為了太平王謀反的催化劑，最慘是夾在家國之中的胡輦，知悉丈夫是幕後黑手，在逃走時在馬車上跌倒流產，連續經歷喪父喪子之痛。

胡輦即將經歷喪子之痛。（劇照）

第二十集 韓德讓回歸查出喜隱奸計

德讓在靈堂與燕燕相遇，誓言要揪出真兇，調查下發現刺客中混入海東青組織，認為思溫死因蹊蹺，是被內鬼蓄意謀害。明扆身體每況愈下，有意找人攝政，喜隱覺得攝政王非自己莫屬，便著手拉攏高勳和女里，企圖擴大勢力。

第二十一集 燕燕當上攝政皇后

明扆宣佈今後由燕燕攝政，喜隱深深不忿。女里和高勳報稱抓到刺殺思溫的主謀，蕭家三姐妹決定射鬼箭手刃殺父仇人，喜隱在射台設陷阱埋伏燕燕，燕燕最後一刻被烏骨里拉住，令喜隱陰謀敗露。

第二十二集 燕燕誕下皇子借太平王對付喜隱

罨撒葛回上京，明扆表示將來會把皇位還給他，並封他為皇太叔，罨撒葛交出半數兵馬，知明扆借自己牽制喜隱，另有謀劃。燕燕誕下小皇子，喜隱派人加害小皇子，卻功敗垂成。

第二十三集 喜隱被查出謀害皇子被流放

德讓獻策應對喜隱，朝堂上燕燕假意讓出攝政權給反對她臨朝的喜隱，罨撒葛要除去喜隱。女里查出是喜隱的人加害小皇子，德讓查出刺殺思溫的主使是喜隱，喜隱被禁足，將被流放。

第二十四集 京城傳出燕燕德讓有姦情

德讓與喜隱對質後查出是罨撒葛在背後引導。罨撒葛因胡輦懷孕而立刻動手，在上京散播德讓與燕燕有私情的謠言，明扆向匡嗣暗示，匡嗣叫夫人勸德讓成親。

第二十五、二十六集 胡輦流產太平王發動宮廷政變

李思向德讓表白被拒，仍挺身而出當眾透露與德讓有婚約來助他破解謠言，二人最終成婚。胡輦發現原來是罨撒葛加害小皇子，推倒法壇令帳篷起火，罨撒葛等人密謀在家宴上行動。胡輦逃跑失敗，不慎摔倒流產。家宴上，只沒殺死獻毒酒的安只，罨撒葛等人謀反陷入苦戰，罨撒葛見到沒去幽州的德讓出現，明扆和燕燕沒中毒，方知這是一個局。

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