最美表演│佘詩曼6分鐘零對白靠眼神演戲　由無聲吶喊至歸於平靜

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-25 21:15

佘詩曼近年在內地發展不俗，成為電視劇流量女王，在演技派林立的內地娛圈站得住腳，阿佘演技可想而知，近日她拍攝了內地媒體新浪娛樂策劃的短片《最美表演》，演出6分鐘獨腳戲，飾演一名逐漸失明的攝影師，最厲害是完全零對白，純靠眼神及肢體語言演出，充斥哀傷無力感，而劇中最後1秒隱藏的重要訊息，粉絲要落足眼力啦。

佘詩曼6分鐘零對白，演出即將失明的攝影師。（影片截圖）

佘詩曼主演的內地劇《延禧攻略》、《燕雲台》，每每是演技大爆發，喊戲成為教科書，可謂劇中的亮眼點。近日她為內地媒體拍攝了《最美表演》計劃短片，阿佘演出一名因病而即將失明的攝影師，素顏上陣的她，面色蒼白，但仍不失美態，最特別是阿佘在片中零對白，純靠哀傷神情及肢體語言演出，包括斟水時滿瀉，看著打火機的模糊火光，而她在煙灰缸執起半支煙點火一幕，眼淚慢慢流下，仿如無聲吶喊，帶有憤憤不平，卻又充斥悲哀的無力感。之後阿佘接受了自己的改變望向陽光，而最終畫面是阿佘雙眼已失去神采，爐火純青的演技，到了返樸歸真的新境界。

下圖有佘詩曼演技大爆發：

究竟係眼淚定眼藥水？（影片截圖）

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下圖有佘詩曼14種神級喊戲演繹：