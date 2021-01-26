彭于晏傳出櫃戀上唐禹哲　本尊深夜霸氣回應

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-26 12:30

現年38歲的台灣男星彭于晏出道至今是不少女性心中的「男神」，而他除了擁有一副健碩身形之外，彭于晏健康又正面的形象甚少為他帶來負面新聞，緋聞亦少之又少，除了當年與天后蔡依林傳出過一段戀情。

彭于晏甚少有緋聞傳出。（微博）

近年更與女星緋聞絕跡，反倒傳他出櫃，近日網上流傳對象是同公司的師弟唐禹哲，更指二人將會先後宣布戀情，彭于晏先在微博發文，唐禹哲後再轉發。對於此事彭于晏罕有地生氣回應，他在微博發布了一則帖子，以7字回應：「假的 無聊 爛透了」。

同時彭于晏工作室和唐禹哲工作室一起發聲明，彭于晏工作室斥責並提出警告「相關惡意捏造言論和虛構之不實資訊，已經違反法律並嚴重損害彭于晏先生合法權益。嚴正警告虛假資訊的發佈者、傳播者立即停止侵權行為，刪除不實資訊」。而禹哲的工作室則發出聲明「造謠！假的！在此提醒廣大網友勿聽信、勿造謠、勿傳播一切不實的言論，共同維護良好健康的網路環境！」。

最近傳出戀上師弟唐禹哲。（微博）

二人發表斥責聲明後，網友笑言都認為網上流傳是真的，真的是彭于晏先在微博發文，然後由唐禹哲再發文，「從某種意義上說，彭于晏確實先發了」、「坐等唐禹哲轉發」網民的討論是力撐男神，指下次惡意抹黑前先了解一下彭于晏的性格才抹黑吧。

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