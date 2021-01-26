朱慧敏嫁名醫陳良貴　媒人林盛斌充當「外父」：好似自己嫁女咁

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-26 13:17

朱慧敏已下嫁名醫陳良貴。（影片截圖）

2004年港姐亞軍，現年39歲嘅朱慧敏（Queenie）本月初報喜，與42歲養和心臟科專科名譽顧問醫生陳良貴入紙註冊，原來唔聲唔聲24號已經舉行婚禮，仲搵嚟二人嘅媒人Bob林盛斌化身「外父」，帶領Queenie入場。Bob接受《香港01》訪問時表示：「成個婚禮都好感動，我差唔多全程都眼濕濕。」

佢地邀請媒人Bob充當外父角色，為朱慧敏戴頭紗拖住佢入場，將佢交到新郎陳良貴手上。（受訪者提供）

2018年，陳良貴曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob上載二人合照，更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為佢徵女友。原來佢真係講得出做得到，積極撮合陳良貴同朱慧敏。24號佢地喺尖沙咀一間酒店舉行婚禮，邀請媒人Bob充當外父角色，為朱慧敏戴頭紗拖住佢入場，將佢交到新郎手上，二人都感動到眼濕濕，一對新人更向Bob奉茶，感謝佢牽紅線。

Bob同朱慧敏陳良貴都感動到眼濕濕。（受訪者提供）

Bob接受《香港01》訪問時表示：「非常戥佢哋開心，一個係我好欣賞嘅女孩子，一個係我認識好筍嘅筍盤，其實佢哋相遇，雖然係我刻意安排，但之後條路點行，都睇佢哋，當然中間我都會關心兩邊嘅情況，講好多正面嘅說話，所以最後佢哋能夠行到呢一步，我真係好開心，佢哋仲要搵我做帶新娘子進場嗰個重要角色，我自己都覺得榮幸，但係又好緊張，你叫我做婚禮MC我就話唔驚，呢個咁嚴肅嘅崗位，人生第一次做，有少少騰雞！成個婚禮都好感動，我差唔多全程都眼濕濕，特別係將Queenie隻手交到去Jason度，真係好似自己嫁女咁！衷心希望佢哋幸福快樂，快啲生番幾個好可愛嘅BB，組織自己嘅小家庭！」

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