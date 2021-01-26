【燕雲台】明扆橫刀奪愛後再包養小三　燕燕用一招消滅奸妃

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-26 20:11

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，劇中燕燕跟韓德讓本是戀人關係，卻被遼帝明扆橫刀奪愛，而燕燕入宮後成為了攝政皇后，忙於大遼政務，跟明扆日漸疏離，最令人意外是此時出現了最強小三玉簫，明扆仲要瞞住燕燕金屋藏嬌，並誕下了兒子，百分百是渣男皇帝。但燕燕之後出招，卻獲網民激讚，成為了正印對付小三的教科書。

明扆橫刀奪愛後，又跟燕燕日漸疏離。（劇照）

唐嫣在劇中飾演遼國攝政皇后蕭燕燕，雖然是明扆用皇權強行召她入宮，但婚後跟明扆仍建立起感情，不過隨著燕燕大權在握，忙於政務，明扆對燕燕的愛開始改變，遇上由渤海國進貢的美女玉簫，當然是一拍即合。雖然明扆貴為皇帝，但對燕燕卻是相當敬畏，瞞著燕燕金屋藏嬌，更誕下一名兒子，此時東窗事發，最想不到是燕燕沒有震怒，只是淡淡然叫明扆將玉簫封為渤海妃，真的如此大方？燕燕當然不是省油的燈啦。

明扆遇上玉簫後，更金屋藏嬌。（影片截圖）

+ 7 + 7 + 7

劇中飾演玉簫的女星王楚然，來自上海戲劇學院，只得22歲，比起唐嫣年輕得多，而且被稱為「小劉亦菲」，也是一位仙氣美女，曾拍攝古裝劇《將軍在上》及《尚食》。在劇中雖然成為了明扆的新晉寵妃，但其實她很懼怕燕燕，當明扆病死，燕燕已經打算對玉簫母子出手，而玉簫為保護兒子，只得服毒自殺為明扆殉葬，更將兒子交託給燕燕，宮中小三總難逃悲慘結局。

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