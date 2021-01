撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-01-27 13:00

現年41歲的胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚後育有兩子,杏兒於去年聖誕在社交平台宣布再次懷孕,早前出席活動時透露BB預產期為今年年中。昨日(26/1),杏兒就在IG大曬與兩位囝囝的合照,大仔Brendan躺在媽媽的巨肚上,而二仔Ryan則挨在杏兒的膊頭上,場面非常溫馨。

杏兒大曬與兩位囝囝的合照,大仔Brendan躺在媽媽的巨肚上,而二仔Ryan則挨在杏兒的膊頭上,場面非常溫馨。(IG/ @myoliemyolie)

相中的杏兒流露出慈母幸福的笑容並寫着:「Love this photo」,這張四母子合照引來大量網民留言大讚幸福,圈中好友周志文仲話:「甜到起沙」。杏兒老公Philip表示「心心眼」說:「All three kids next to you」,至於今胎BB的性別,兩公婆就實行繼續保密。

