湯怡日前突然在社交平台宣布婚訊兼有喜,即將與排舞師麥秋成拉埋天窗。愛得甜蜜的二人昨日(26/1)齊齊在IG高調放閃,湯怡貼出由老公麥秋成親自操刀的側面照片,並加上hashtag #麥蜜拍,而麥秋成就在限時動態上載同一張照片並寫到:「I have look at you in millions of ways and I have loved you in each.(我以數百萬種方式看過你,每一種我都愛着)」。甜蜜程度簡直爆燈,網民紛紛留言送祝福:「So sweet新婚快樂!」、「記住無定期放閃」、「甜死人」。