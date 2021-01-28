乘風破浪的姐姐2︳姐姐冇晒火氣！為翻紅逆來順受乞求觀眾認同？

撰文： 影視獨舌 最後更新日期： 2021-01-28 11:08

《乘風破浪的姐姐》（以下簡稱《浪姐》）為30+女性創造了一個「類《真人Show》的世界」。只不過第一季的姐姐們是直掛雲帆，向藍色幕牆駛去的Turman，第二季的姐姐們是與「上帝」談判後，被「招安」的Turman。觀眾對前者有無限的期許，對後者產生了些許疲憊。

《浪姐1》從概念上超越了女性敘事的狹隘空間，一經開播瞬間點燃了全民追綜熱情，豆瓣開分8.5，「姐學」也成為了一門顯學。而《浪姐2》在娛樂圈爆點新聞的衝擊下，存在感與口碑皆有所下降，被部分觀眾視為「一班茄呢啡來翻紅」的節目。

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跨年首秀即解散，寧靜宣佈退出「姐姐團」。「乘風破浪」了一年，青春沒有歸位，中女沒有華章，觀眾看著自己親手選出來的女團，似乎除了年紀大點，合體少點，也沒有什麼不同。

人設對標、資本入局，《浪姐》從「女性烏托邦」到「翻紅名利場」，劇本換了名字，故事範本依然在複刻，但關於女性的想像，卻發生了轉向。

人設對標、資本入局，《浪姐》從「女性烏托邦」到「翻紅名利場」，劇本換了名字，故事範本依然在複刻，但關於女性的想像，卻發生了轉向（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

主動選擇「被凝視」的姐姐

「這個年紀還要上節目和別的藝人pk，還要被一些不知道是什麼的人評審。」第一季的鄭希怡在準備綵排時一臉無奈地說。

這個年紀還要上節目和別的藝人pk，還要被一些不知道是什麼的人評審（《乘風破浪的姐姐》截圖）

而《浪姐2》的姐姐們卻格外「乖順」，對節目的流程、評委的打分、觀眾的期待好整以暇，萬事俱備，只欠唱跳。

福柯曾在《規訓與懲罰》一書中提出了全景監獄的概念，互聯網的崛起向觀眾一步步昭示著這一概念的論斷。公共活動範圍逐漸萎縮，群體窺探欲逐漸上升，站在螢幕這端的觀眾也可以接收到監視權力的「福祉」，對他者進行非個性化的規訓。

《乘風破浪的姐姐2》參賽的「姐姐們」非常有睇頭！除了那英外，也有張栢芝﹑容祖兒等香港代表！按圖即睇︰

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那英從寧靜手中接下了「大姐大」的標籤，成為「C位候選人」（微博@乘風破浪的姐姐）

那英從寧靜手中接下了「大姐大」的標籤，成為「C位候選人」；陳梓童繼李斯丹妮之後，成為「rap擔當」的酷颯小女孩；弦子大約可以標榜一下黃齡的歌姬地位，楊鈺瑩是溫柔知性版的伊能靜，江映蓉是超女版的孟佳…

第一季時，節目組沒搞清楚要做什麼，評委不知道要選什麼，姐姐們更不知道要呈現什麼，卻為觀眾塑造了個性鮮明又多元化的女性群像。她們嬉笑怒駡中，展現著自由恣意的靈魂，或俾倪眾生或狼狽不堪，各有各的槽點，各有各的可愛。同樣是在千篇一律的眼光與規則裡打轉，但《浪姐1》的姐姐們最能夠激發觀眾想像空間的，是沒有「被凝視」感。

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張雨綺哪怕初舞台唱跳不佳，也被哄著告知「X是最具潛力的意思」；孟佳與王霏霏失去舞台已久，雖不知道節目前景如何，但也揣著舞臺實力可以吊打別人的底氣；伊能靜跟節目組說：「配合一下我，別讓我配合你們」；寧靜坦言，來節目是因為貪玩…

節目組遵循著「不能惹姐姐」，姐姐們想著「試一試，玩一玩」，觀眾心思放在了“扯頭花”。直到公演亮相，所有人當成遊戲的綜藝竟然認真比賽了，女明星們有才有貌有性格，居然還肯努力，於是驚喜連連，大談女性在這個世界的應然狀態。

可是就跟規訓制度中的預期一樣，女性在公共視域下的實然狀態依舊無法改寫。「年齡焦慮」、「女性獨立」、「性別標籤」依舊是話題，而當這些還是話題，它就沒有本質的改變。

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觀眾依舊不喜歡伊能靜強行去證明自己有多成功的笨拙姿態，反感藍盈瑩狼性十足的努力態度，真性情的傻美人招人疼，人淡如菊的清冷禦姐才圈粉。說好的百花齊放，怎麼性格上多了一個維度就不是色彩了，而變成了黑白呢？說到底，還是躲不過「被凝視」後的非個性化規訓。

該罵的罵過了，第二季的姐姐們就懂了，於是趨利避害，找准定位，拿著翻紅的號碼牌坐在岸邊。什麼乘風破浪，勝利的船帆會自動到來的。大眾對於魅力女性群體的想像，仿佛與對高等外星生命的想像一般匱乏。高等外星生命的一切行徑都基於人類對自己的認知，而一開始大眾對魅力女性群體的想像，則讓她們直接變成了男性，再後來，則變成了這些標籤。

《浪姐2》的姐姐們是主動站出來「被凝視」的，因為她們需要。世上本無「興風作浪的姑奶奶」，卻處處都是需要「二次翻紅」機會的人生實錄。

杜華問安又琪，「你為什麼會高開低走呢？」安又琪面對責問，逐漸情緒崩潰 （《乘風破浪的姐姐2》截圖）

第一屆超女冠軍安又琪，時隔十六年獲得了《浪姐2》的舞台機會，在飛機上知道這個消息的她哭了兩個小時，哭回了北京。但拿到最後一張船票的她由於太過緊張，並沒有完成好來之不易的舞台表演。

杜華問她：「你為什麼會高開低走呢？」安又琪面對責問，逐漸情緒崩潰，「我在娛樂圈勢不可擋地成為了一個普通人，我就是最不紅的《超級女聲》冠軍。可是誰又能來告訴我，我為什麼會高開低走，我也很想知道這個答案。」

「乘風破浪」到底是什麼？

站在綜藝敘事的角度上，《浪姐1》將杜華等女團製作人劃到了一個假定性的對立面，節目選擇了女性觀眾投票也將性別凝視劃到了另一個陣營，於是姐姐們作為敘事主體被安放在了「桃源」裡，去書寫勝利故事。爽則爽矣，實則綿軟無力。

而對於女明星來講，她們真正想破的浪，都是實實在在的東西。默默無聞的要話題，過氣的想翻紅，出了作品的要完成KPI，豪門太太想獨立，單身媽媽要賺錢…

對於女明星來講，她們真正想破的浪，都是實實在在的東西。默默無聞的要話題，過氣的想翻紅，出了作品的要完成KPI，豪門太太想獨立，單身媽媽要賺錢…（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

於是她們找一個平台，打出各種牌，資本、美貌、人設、經歷，最後或許是唱跳實力，究竟做什麼其實不重要，但她們太需要「青春」之外的人生劇本了。

跟安又琪一樣，她不知道自己為什麼一夜成名後又迅速不紅了，我們也不知道為什麼過了18歲就站在了30歲的路口，但是除了年紀，總還有別的值得拿出來向別人證明的東西。

為什麼要向別人證明？為什麼需要「被凝視」？因為正如隔壁《奇葩說》的辯題——「獨立女性應不應該收彩禮」，獨立女性不是拋開社會關係實現獨立的，30+女性的豐富劇本也需要有見證者。

撕掉所有的標籤，才能證明那些標籤其實不重要，女明星們走過渴望「翻紅」的路，才能進而證明「翻紅」不是女性劇本唯一要破的浪。這也是「三十而驪」的從實然到應然的必經之路。

撕掉所有的標籤，才能證明那些標籤其實不重要，女明星們走過渴望「翻紅」的路，才能進而證明「翻紅」不是女性劇本唯一要破的浪（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

法國哲學家鮑德里亞說：「我們所有的真實，實際上都是擬真。在擬真中，真實被從非真實中重新調製出來，產生出比真實更真的超真實。」所以《浪姐2》中的姐姐們在小心翼翼中保持優雅，在人設標籤下醞釀言行，在認清套路後走進套路中，「乘風破浪」的假像沒了，「乘風破浪」的姿態才更真實。

互聯網時代的全景監獄是按照「客體化」原則對個體進行構建的，姐姐們不再是桃源裡受保護的主人翁，而是心甘情願地變成了被規訓的物件，然後在「權力的眼睛」下自我保護著去創造30+階段的劇本。大女主爽文綜藝敘事是就此沒落，還是掙扎著走進了現實，我們且看。

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