KB惡搞《造星III》為「勸退五人組」平反　曾擔心被拒：都係博下

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-28 20:30

在選秀節目《全民造星III》中，除了一群較出眾的參賽者外，部份表現不堪入目的選手亦會成為焦點，台上表現失準不但被評判狠批，網民口中「騎呢」、「冇天份」、「態度差」等評擊此起彼落。不過KB（李健宏）則邀請比賽中「勸退五人組」其中四人高晉（羅浩晉）、Rosie（譚翠欣）、Vanessa（萬芷希）及袁晴晴，加上同樣落選的葉小妍，為他的網台拍攝節目《平民造星》。

節目邀請「勸退五人組」其中四人高晉（羅浩晉）、Rosie（譚翠欣）、Vanessa（萬芷希）及袁晴晴，加上同樣落選的葉小妍參與。（梁碧玲攝）

KB在節目中模仿花姐，為他們發掘令網民刮目相看的一面，在總決賽中更下令嚴禁唱歌跳舞，透過另類的才藝表演比拼一番。記者日前直擊總決賽錄影現場，發現五位參賽者在台上的表現都比唱歌、跳舞優勝，例如Vanessa即使彈奏古典鋼琴音樂，動聽得令台下評判拍爛手掌；小妍表演拿手魔術，在台上顯得更加自信；而高晉雖然在表演功夫期間不慎拉傷，但當拳擊手出場時仍盡力一戰。最後他們齊齊做大贏家，成為節目冠軍。

KB在節目中扮演花姐，並自稱「巴閉姐」，強調事前已經得到對方同意。（梁碧玲攝）

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KB接受《香港01》訪問時指，片中將添加選秀節目中比較搞笑的元素，為求博得網民一笑：「其實大家都係玩下啫，我哋想惡搞下，做啲二次創作，一個節目會想令我哋翻拍返，其實都係幾成功，外國都有好多呢啲惡搞節目。大家嘅出發點都係想有人開心，希望可以勾返起一啲回憶，畀一個平台令呢幾位好早就被淘汰嘅參賽者，畀返另外一面人哋睇。」

KB坦言邀請他們參加時只是放手一搏。（梁碧玲攝）

被問到會否擔心他們拒絕邀請，令計劃告吹，KB坦言當初只是放手一搏，結果最後他們願意重新回到舞台，大讚他們勇氣可嘉：「我都係博下咋，但係原來佢哋唔知我係邊個，咁咪仲好玩！佢哋受到網民咁多批評，有啲YouTuber甚至會拍片笑其中一位，如果係我都唔會好似佢哋咁堅強，佢哋真係好勁。佢哋唔係傻，唔係癲，只不過強項唔係喺唱歌同跳舞。」他亦特別提到小妍：「大家都係笑佢嘅英文，但係佢同大家一樣都係讀本地學校，英文都唔係佢嘅慣用語言，實係會有口音，呢個唔係佢嘅錯。但係香港（人）就係咁，一定要搵嘢笑，去踩低人。」