TWICE周子瑜台灣家中失竊　子瑜媽媽希望清潔工疑犯改過自新

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-28 21:45

韓團TWICE的周子瑜曾連續5年都入選成為世界百大最美臉孔，2019年更是勇奪第一名，入行以來人氣更是有增無減。日前居住在台灣台南，周子瑜的媽媽聘請居家清潔到家中打掃，但竟然引狼入室，被偷取周子瑜的簽名CD、海報以及簽名相並放到網上賤賣。

TWICE成員周子瑜。（IG@twicetagram）

據報台灣高雄市警察於本周一開始偵查，直至日前（25/01）就已抓獲疑犯，並起出周子瑜的簽名相、專輯、寫真書等物件。事件起因為，周子瑜媽媽透過朋友於一年多前開始聘用一位清潔員到家中打掃，每周一一次，但自去年11月到今年一月開始，這位清潔工就開始趁無人在家的情況，先後偷取至少62張簽名相、12套CD光碟專輯以及2本寫真書等物件，並放到網上賤賣。

周子瑜媽媽和周子瑜。(Twitter@aniyohaseyo50)

周子瑜媽媽接受傳媒訪問時指，發現珍藏被偷時，心情比遺失了金錢、珠寶等貴重物品還着急，因為這些物件就似是女兒周子瑜努力這麼多年的記憶拼圖，又謂雖然對他人來說只是賣錢的商品，但對她來說卻有非常大的意義。不過，她也表示這位在家工作兩年多的清潔工平日工作勤奮，而且年紀很輕，相信只是一時貪念才犯錯，望能夠給這個清潔工改過的機會。