李思雅愛犬遭剝掉17隻牙致失明　激動鬧爆動物醫院：搶錢兼醫死狗

前港姐李思雅（Cindy）屬愛狗之人，家中亦養了多隻愛犬。日前她在IG大爆狗狗遭受殘酷對待，被元朗一間動物醫院的獸醫剝掉17隻牙，本來視力正常的牠更於手術後失明，完全失去視力。作為主人的Cindy內疚至極，更希望大家不要再幫襯這間動物醫院，避免有下一隻狗狗受害。

她在IG大爆狗狗遭受殘酷對待，被元朗一間動物醫院的獸醫剝掉17隻牙，本來視力正常的牠更於手術後失明。（IG/ @cindylee1209）

她貼出愛犬手術前後的照片，本來狗狗非常活躍還可以跟她一起行山。但手術後，狗狗口部不時流血，精神狀況顯得非常差。網民坦言看到狗狗的情況非常心痛，更希望牠能早日康復。

點撃睇狗狗手術前後變化：

Cindy的IG全文如下：

請各動物主人注意，千祈不要去元朗博愛動物醫院！TVB東張西望已播出這是黑店，搶錢醫院兼醫死狗。我最近的狗狗亦中招，本來以為小事，隨便去了這間元朗博愛動物醫院帶隻狗去睇吓隻牙有咩事，點知個醫生又話佢腎有事，要留院吊鹽水，又要我喺佢醫院買一堆配方糧，又話佢可能要剝牙，總之未剝牙就已經要你洗一筆錢，之後剝牙再逐隻計！

咁我就問醫生：「佢啲牙嚴唔嚴重，估計要剝幾多隻？」佢完全唔肯答我，只係話一定要洗咗牙先決定到，狗狗洗牙要全身麻醉，麻醉咗隻狗狗佢要我即時決定要幫佢剝17隻牙，又話有啲人就係嫌貴唔捨得剝咁多隻，搞到之後又要再麻醉隻狗多一次，即係辛苦多一次，咁我唯有相信醫生。剝咗17隻牙只係剩返4隻，仲要呢4隻牙都係上顎，下顎冇晒牙，咁點食嘢。

咁都未算慘！手術前我仲同狗狗行山，佢完全睇到嘢，視力正常冇問題！點知做完呢一個剝牙手術，兩隻眼完全盲咗，一啲嘢都睇唔到。我有詢問過好多醫學界朋友，好大機會係佢一次過剝17隻牙，失血過多，體溫太低，導致隻眼嘅神經視網膜受損而盲咗！

我真係好唔安樂...我唔知道剝牙可以搞到咁嚴重，以為只係小事，冇再去多幾間寵物醫院查詢，點知睇咗間黑店，可能根本就唔需要剝17隻牙，可憐嘅狗狗盲咗，我都有責任。但想借此提醒大家一定要小心選擇動物醫院，如果唔係後果可以好嚴重！