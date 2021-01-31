【燕雲台劇透】韓德讓妻子李思被毒殺　蕭家姊妹骨肉相殘

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-31 21:30

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，劇情隨著太平王謀反失敗身亡，明扆、燕燕終於除去大敵，胡輦帶兵避走北方，韓德讓鎮守幽州，轉眼11年後，南主帶兵攻打幽州，腹大便便的燕燕趕往救援德讓，事後帶同德讓回京，令李思妒意愈來愈厲害，但之後李思被毒殺，燕燕和德讓被傳有親密關係，新一輪宮廷權鬥再次上演，蕭家三姊妹終於骨肉相殘。

烏骨里一直幫助喜隱，謀奪帝位。（影片截圖）

第二十七集 太平王謀反失敗身亡

罨撒葛事敗逃離見胡輦後便死去，烏骨里助平亂令喜隱可回上京，胡輦被封皇太妃，帶國阿輦斡魯朵鎮守北方，德讓回幽州鎮守南疆，發展農業。十一年後，舉行了再生禮，明扆與懷孕的燕燕在春捺鉢巡視東北，召見北部各族。

第二十八集 德讓幽州被圍燕燕趕到

南朝進攻劉漢，冀王敵烈不理德讓阻撓擅自出兵。劉漢告急，燕燕提出按兵不動，拉長戰線再反擊。冀王遭伏擊，南軍早有預謀，攻襲幽州，德讓帶餘下兵馬誓死捍衛幽州，讓烏雲蓋雪送信求援，燕燕代主親征，率兵馳援幽州。

第二十九集 燕燕帶德讓回京封賞

幽州一戰大捷，蕭燕燕論功行賞，並提出大遼需要德讓，應帶他回上京。耶律賢深夜造訪，下跪求德讓回上京，並承諾會作其最強後盾，德讓終答應回上京。韓德讓回上京即擔任南院樞密使，眾臣不服議論紛紛，喜隱蠢蠢欲動。

第三十集 新美女玉簫登場戀上明扆

韓匡嗣偵察不嚴，死傷一萬餘人。喜隱與各親王趁機要求將韓匡嗣處斬，否則軍心難安。耶律賢為此與燕燕爭論，最終還是聽她的，只讓匡嗣削職閉門思過。耶律賢循琴聲找到了美女玉簫，婆兒提議帶她回宮作伴，耶律賢允了。

第三十一集 李思被毒殺矛頭直指燕燕

喜隱欲招攬韓德讓為己用，遭到斷然拒絕。宮中流言四起，烏骨里伺機挑撥說是李思傳出。燕燕的貼身侍女青哥送酒到燕王府，說是燕燕賞賜，德讓趕著進宮未有喝酒，李思喝了酒竟中毒身亡，惜德讓來不及見她最後一面。

第三十二、三十三集 喜隱被揭發是幕後黑手

燕燕決心徹查李思之死，胡輦亦發覺事有蹊蹺，遂幫忙調查。胡輦找到青哥的孿生姐姐蘭哥，並發現兩次謠言皆從趙王府傳出，證實與喜隱有關。烏骨里求胡輦高抬貴手放過喜隱，胡輦沒辦法答應，認為喜隱必須受點教訓，留禮壽與喜隱父子謀反，惜一切盡在耶律斜軫意料中，父子皆命喪上京。